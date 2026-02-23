¿Quién es el nuevo número 1 de la DEA? Así quedó la lista tras la muerte de “El Mencho”

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, el pasado 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, ha provocado una reconfiguración inmediata en los tableros de objetivos prioritarios de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Con la salida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, el Gobierno estadounidense ha actualizado sus listas de fugitivos, concentrando ahora sus mayores esfuerzos en figuras vinculadas al narcotráfico transnacional, el fentanilo y estructuras políticas de alto nivel.

Las 10 recompensas más altas de Estados Unidos

A través del programa Rewards for Justice, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene un listado de las recompensas más cuantiosas por figuras acusadas de narcoterrorismo y conspiración internacional. Lea también: ¿Quién cobrará la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro? Quien lidera este ranking es Diosdado Cabello, figura clave del régimen chavista, por quien se ofrece hasta 25 millones de dólares. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, sería el segundo en la lista. Por el militar se ofrece 15 millones de dólares. El exatleta olímpico canadiense, Ryan James Wedding, ocupa el tercer lugar, también con una recompensa de 15 millones de dólares. El deportista es acusado de dirigir una red transnacional de cocaína y ordenar asesinatos. El actual fiscal de Venezuela y exvicepresidente, Tareck El Aissami, tiene la cuarta recompensa más alta, siendo esta de 10 millones de dólares. Pedro Luis Martín-Olivares, exjefe de inteligencia venezolano acusado de distribución de cocaína, ocupa el quinto lugar con la misma suma. El sexto lugar del presunto delincuente con la recompensa más alta es Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, quien es el líder del cártel de los Beltrán Leyva, de Sinaloa. Ofrecen 5 millones de dólares. Yulan Adonay Archaga Carías, líder de la Mara Salvatrucha, es séptimo con la recompensa más alta, también con 5 millones de dólares.

Hassan Izz-Al-Din es buscado por terrorismo internacional al estar vinculado al secuestro del vuelo TWA 847, una acción ejecutada por presuntos integrantes del grupo extremista libanés Hezbolá. Pagan 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura. El noveno y décimo lugar de las recompensas más altas pertenece a funcionarios del régimen chavista por los cuales también se ofrece 5 millones de dólares. Rodolfo McTurk-Mora y el exjefe antidrogas de Venezuela, Jesús Alfredo Itriago, son acusados de conspirar para el tráfico de cocaína.

¿Quién es el más buscado por la DEA?