¿Quién es el nuevo número 1 de la DEA? Así quedó la lista tras la muerte de “El Mencho”

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, el pasado 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, ha provocado una reconfiguración inmediata en los tableros de objetivos prioritarios de las agencias de seguridad de Estados Unidos.
Con la salida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, el Gobierno estadounidense ha actualizado sus listas de fugitivos, concentrando ahora sus mayores esfuerzos en figuras vinculadas al narcotráfico transnacional, el fentanilo y estructuras políticas de alto nivel.