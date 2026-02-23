x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Quién es el nuevo número 1 de la DEA? Así quedó la lista tras la muerte de “El Mencho”

Con la muerte del cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación, las listas de las agencias estadounidenses tuvieron un reordenamiento en su ranking de recompensas y de los más buscados.

  • Con la muerte de alias El Mencho se actualizó la lista de la DEA de prioridades y el ranking del Departamento de Estado con las recompensas más altas ofrecidas por Estados Unidos. Fotos: Getty Images y redes sociales
    Con la muerte de alias El Mencho se actualizó la lista de la DEA de prioridades y el ranking del Departamento de Estado con las recompensas más altas ofrecidas por Estados Unidos. Fotos: Getty Images y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, el pasado 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, ha provocado una reconfiguración inmediata en los tableros de objetivos prioritarios de las agencias de seguridad de Estados Unidos.

Con la salida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, el Gobierno estadounidense ha actualizado sus listas de fugitivos, concentrando ahora sus mayores esfuerzos en figuras vinculadas al narcotráfico transnacional, el fentanilo y estructuras políticas de alto nivel.

Las 10 recompensas más altas de Estados Unidos

A través del programa Rewards for Justice, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene un listado de las recompensas más cuantiosas por figuras acusadas de narcoterrorismo y conspiración internacional.

Lea también: ¿Quién cobrará la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro?

Quien lidera este ranking es Diosdado Cabello, figura clave del régimen chavista, por quien se ofrece hasta 25 millones de dólares. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, sería el segundo en la lista. Por el militar se ofrece 15 millones de dólares.

El exatleta olímpico canadiense, Ryan James Wedding, ocupa el tercer lugar, también con una recompensa de 15 millones de dólares. El deportista es acusado de dirigir una red transnacional de cocaína y ordenar asesinatos.

El actual fiscal de Venezuela y exvicepresidente, Tareck El Aissami, tiene la cuarta recompensa más alta, siendo esta de 10 millones de dólares. Pedro Luis Martín-Olivares, exjefe de inteligencia venezolano acusado de distribución de cocaína, ocupa el quinto lugar con la misma suma.

El sexto lugar del presunto delincuente con la recompensa más alta es Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, quien es el líder del cártel de los Beltrán Leyva, de Sinaloa. Ofrecen 5 millones de dólares. Yulan Adonay Archaga Carías, líder de la Mara Salvatrucha, es séptimo con la recompensa más alta, también con 5 millones de dólares.

Hassan Izz-Al-Din es buscado por terrorismo internacional al estar vinculado al secuestro del vuelo TWA 847, una acción ejecutada por presuntos integrantes del grupo extremista libanés Hezbolá. Pagan 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El noveno y décimo lugar de las recompensas más altas pertenece a funcionarios del régimen chavista por los cuales también se ofrece 5 millones de dólares. Rodolfo McTurk-Mora y el exjefe antidrogas de Venezuela, Jesús Alfredo Itriago, son acusados de conspirar para el tráfico de cocaína.

¿Quién es el más buscado por la DEA?

Dejando a un lado las recompensas y centrados solo en los fugitivos para la Administración de Control de Drogas (DEA), de acuerdo con medios mexicanos y estadounidenses, el criminal más buscado por esta agencia es Yulan Adonay Archaga Carías, alias El Porky. El líder de la MS-13 es buscado por tráfico de drogas y armas.

La segunda prioridad es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo. Es el hijo del Chapo Guzmán y para Estados Unidos, es el líder de Los Chapitos. También es señalado como el principal responsable del tráfico de fentanilo hacia EE. UU.

El tercer lugar lo ocupa un sudamericano. Sebastián Marset, uruguayo, subió del cuarto al tercer puesto en la lista de prioridades de la DEA tras la muerte de alias Mencho. Se le acusa de liderar una red de tráfico de cocaína en Sudamérica y de lavar dinero a través del sistema financiero estadounidense

En contexto: Este es Sebastián Marset, el narco que Gustavo Petro menciona con frecuencia en sus discursos

Ahora, el cuarto más buscado es Alfonso Limón Sánchez, alias Poncho Limón, un hombre clave en la estructura criminal al servicio de Ismael “El Mayo” Zambada.

La caída del “Mencho” no solo alteró los expedientes policiales, sino que desató una ola de violencia en México, con bloqueos e incendios en Jalisco y otros estados, lo que llevó a países como Canadá a emitir alertas de viaje

Siga leyendo: Por supuesta corrupción cerraron oficina de la DEA en República Dominicana, ¿hay relación con narcos colombianos?

Temas recomendados

Narcotráfico
Terrorismo
Cartel de Sinaloa
DEA
Recompensa
Cartel de los Soles
México
Venezuela
Estados Unidos
Diosdado Cabello
Vladimir Padrino López
Alias El Mencho
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida