Renovación del Parque Berrío en Medellín: qué cambiará y cuánto durarán las obras

La Alcaldía de Medellín anunció que desde este 23 de febrero arrancan las obras de renovación del Parque Berrío, uno de los sitios más tradicionales y concurridos del centro de la ciudad.

Según el distrito, la nueva intervención será el inicio de un plan más amplio para recuperar espacios públicos y darles un nuevo aire al sector icónico de la capital antioqueña en gran parte de los 350 años de la ciudad.

Las obras, que estarán a cargo de la Fundación Ferrocarril de Antioquia, se extenderán por cerca de seis meses. Durante ese tiempo, los cinco módulos comerciales del parque serán trasladados temporalmente a calles cercanas, mientras que los vendedores informales serán reubicados en otros sectores del centro.

Lea también: Isabel Zuleta tiene cita este lunes en el Consejo de Estado para defender el “Tarimazo” con los capos en La Alpujarra

Los trabajos buscan que el parque sea más cómodo para caminar, más seguro y agradable para quienes lo visitan a diario. La idea es devolverle protagonismo a este punto histórico, rodeado de comercio, estaciones de transporte y de la emblemática Basílica de Nuestra Señora de La Candelaria.

La meta es que el renovado Parque Berrío vuelva a ser un símbolo de encuentro y orgullo para la ciudad.