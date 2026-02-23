x

Jugador de Llaneros está involucrado en un accidente que dejó un muerto; la familia de la víctima pide justicia

De manera preliminar, los medios de Villavicencio mencionan que el jugador Marlon Sierra habría dado positivo 1 en alcoholemia.

  Este es el jugador involucrado en el accidente de tránsito que dejó una persona muerta en Villavicencio. Marlon Sierra está en libertad a la espera de la investigación de las autoridades. FOTO TOMADA X @ClubLlanerosFC
    Este es el jugador involucrado en el accidente de tránsito que dejó una persona muerta en Villavicencio. Marlon Sierra está en libertad a la espera de la investigación de las autoridades. FOTO TOMADA X @ClubLlanerosFC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Un nuevo escándalo se ha presentado en el fútbol colombiano; esta vez, el protagonista es un jugador de Llaneros, el equipo de Villavicencio, quien al parecer está involucrado en un accidente de tránsito que dejó una persona muerta.

Marlon Sierra es señalado de ser el conductor de un vehículo que ocasionó un accidente de tránsito en el que perdió la vida el señor Ángel María León Ladino, un vigilante que se movilizaba en su bicicleta para el lugar de trabajo, cuando fue embestido por un carro y perdió la vida.

El carro era conducido por el jugador Marlon Ricardo Sierra, quien, al ser requerido por las autoridades de tránsito que atendieron la emergencia, determinaron que tenía grado 1 de alcoholemia.

Ante esta información, la familia de la víctima está reclamando que se haga justicia, tras la pérdida del padre de familia que tenía 68 años y trabajaba como vigilante.

De acuerdo con lo que han reseñado medios de Villavicencio, los hechos se presentaron en la madrugada del sábado, 21 de febrero, y aunque el jugador, cuando sucedieron los hechos, fue capturado y puesto a disposición de las autoridades, ya quedó en libertad a la espera de ser llamado a las declaraciones sobre el caso.

Según información que se maneja en Villavicencio, Marlon retomó los entrenamientos, mientras que la familia de la víctima sigue reclamando que se haga justicia.

