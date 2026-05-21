¿Y los niños? En estos temas sobre la infancia se rajan los programas de candidatos a la presidencia, según NiñezYa

A menos de 15 días para que los colombianos acudan a las urnas a elegir al próximo presidente, se conocen algunas propuestas de los candidatos en seguridad, economía, vivienda, modelo de Estado, salud y educación. Pese a esto, sus programas tendrían falencias para una población importante: la niñez.
Así lo reveló la coalición NiñezYa, que está conformada por 200 organizaciones y redes de la sociedad civil que trabajan en el territorio nacional para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.
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Para esta entidad, los programas de gobierno de los actuales candidatos presidenciales presentan vacíos profundos y deudas históricas en temas fundamentales para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Aunque reconocen que se registran avances en propuestas de cobertura educativa, nutrición y subsidios, hay deficiencias críticas en otros aspectos importantes.