¿Quién operó a Yulixa Toloza? Medio venezolano controvierte versiones y aseguró que fue un cirujano certificado

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado este martes 19 de mayo en una carretera de Apulo (Cundinamarca) tras someterse a una lipólisis láser en una clínica clandestina al sur de Bogotá, dio un vuelco inesperado.
Le puede interesar: Otros capturados en el caso de Yulixa Toloza: habrían sido contratados para desaparecer un vehículo utilizado en el crimen
Eduardo David Ramos, señalado inicialmente de ejercer la medicina de forma ilegal y de desempeñarse supuestamente solo como barbero, apareció registrado formalmente como profesional de la salud en las bases de datos oficiales de Venezuela. Pero aún no se ha confirmado que él sí haya sido quien operó a Yulixa.