¿Quién operó a Yulixa Toloza? Medio venezolano controvierte versiones y aseguró que fue un cirujano certificado

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado este martes 19 de mayo en una carretera de Apulo (Cundinamarca) tras someterse a una lipólisis láser en una clínica clandestina al sur de Bogotá, dio un vuelco inesperado. Le puede interesar: Otros capturados en el caso de Yulixa Toloza: habrían sido contratados para desaparecer un vehículo utilizado en el crimen Eduardo David Ramos, señalado inicialmente de ejercer la medicina de forma ilegal y de desempeñarse supuestamente solo como barbero, apareció registrado formalmente como profesional de la salud en las bases de datos oficiales de Venezuela. Pero aún no se ha confirmado que él sí haya sido quien operó a Yulixa.

Ramos era un barbero sin presunta formación en salud, que operaba de forma ilegal e irregular en el centro Beauty Láser. Al parecer, si la tiene, pero no se ha confirmado que haya operado a Yulixa. FOTO: Tomada de redes sociales y CICPC

El hallazgo se produjo este jueves 21 de mayo luego de que Ramos fuera capturado hace pocos días en el estado de Aragua por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes lo señalaron inicialmente como el presunto “falso cirujano”. Al verificar sus antecedentes, las autoridades venezolanas hallaron las credenciales que lo acreditan como médico, lo que debilita una de las principales hipótesis de las investigaciones judiciales de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Puede leer: Revelan imágenes inéditas del lugar donde encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza

Ella era Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Apulo, Cundinamarca, tras la cirugía. FOTO: Tomada de redes sociales

La verificación de Ramos en los registros sanitarios: implicaciones en el proceso penal

Un informe del medio venezolano El Guayacitano, validado posteriormente por EL COLOMBIANO, confirmó que el nombre de Eduardo David Ramos se encuentra en la dirección web del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs), entidad adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. En dicha plataforma se constata que Ramos cuenta con el número de matrícula MPPS-110446. El registro se efectuó el 21 de abril de 2015, quedó asentado en el tomo 273, folio 147, y lo define explícitamente bajo la categoría de “Médico cirujano”. Este dato modificaría el panorama judicial respecto a los cargos que el detenido podría enfrentar en el futuro.

La condición de médico titulado de Ramos podría reconfigurar la imputación de cargos si se concreta su extradición a Colombia. En lugar de procesarlo por una suplantación profesional, la estrategia judicial podría inclinarse hacia un delito por mala praxis médica. A este cargo se le sumarían la administración irregular de ketamina, la omisión de socorro y la desaparición forzada. Actualmente, las autoridades de ambos países mantienen un proceso de cooperación judicial para determinar los mecanismos legales que permitan su respectiva judicialización.

Cooperación binacional y solicitud de extradiciones

Por el caso de Toloza, Ramos fue capturado en Aragua, mientras que en la región de Portuguesa se materializó el arresto de Edinson José Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Hernández, esta última señalada como la dueña del centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito, donde se realizó el procedimiento el pasado 13 de mayo.

Los detenidos son identificados como María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento (arriba a la izquierda), Eduardo David Ramos (derecha) y Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado (abajo a la izquierda). FOTO: CICPC y Policía Nacional

Respecto a su situación actual, la Fiscalía General de la Nación precisó en sus declaraciones oficiales que “los dos hombres y una mujer permanecerán privados de la libertad mientras se surten los trámites legales y jurídicos para su extradición a Colombia”. Las autoridades en Colombia solicitaron la extradición de estas tres personas para que respondan ante la justicia. La justicia local busca que comparezcan por delitos como secuestro simple, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

Caso de Yulixa Toloza: las evidencias y otras capturas en la frontera

De forma simultánea, el proceso en Colombia avanzó con la captura de Jesús Alberto Hernández y Kelvis Sequeira el pasado domingo 18 de mayo en Cúcuta, cerca de la frontera, en medio de un operativo en conjunto. En la audiencia de legalización de captura, realizada la noche del miércoles 20 de mayo, se revelaron los roles que ambos habrían desempeñado en el ocultamiento de evidencias. Los dos hombres fueron sorprendidos en posesión del vehículo con matrícula UCQ-340.

Según la investigación, este automóvil fue el utilizado la noche del 13 de mayo para sacar el cuerpo de Yulixa Toloza de la clínica de garaje en Bogotá y trasladarlo hasta la carretera en Cundinamarca, donde fue encontrado días después. También le puede interesar: El blindaje legal en Venezuela que frenaría extradición de capturados por caso de Yulixa Toloza, ¿y ahora? Bloque de preguntas y respuestas