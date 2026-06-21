¿Qué tanto cambiaron las votaciones por departamento entre primera y segunda vuelta? Antioquia fue clave para Abelardo

El balotaje presidencial de la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio reconfiguró las fuerzas políticas en los departamentos de Colombia, registrando un incremento en la participación que elevó los techos electorales de ambos candidatos. Le puede interesar: Esta fue la segunda vuelta con la más alta participación en la historia de Colombia; así fueron las cifras Las cifras oficiales de preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil muestran cómo varió el comportamiento de los votantes entre la primera vuelta del 31 de mayo y la segunda vuelta de este 21 de junio, consolidando tendencias marcadas en diez territorios clave.

El bloque andino y oriental: Antioquia, clave para Abelardo de la Espriella

En Antioquia, Abelardo de la Espriella consolidó su principal fortín electoral. Pasó de obtener un respaldo mayoritario en mayo a alcanzar el 64,42% de la votación en junio, sumando 1.050.000 más de votos para un total de 2.185.834 en el departamento.

Iván Cepeda mantuvo allí un margen minoritario en ambas jornadas, sin lograr revertir la tendencia estructural del departamento. Pasando al departamento de Santander, este mostró un comportamiento similar. De la Espriella amplió su ventaja inicial hasta llegar al 64,58% en la segunda vuelta. En Norte de Santander, la tendencia a favor del candidato de Defensores de la Patria también se profundizó, registrando niveles de votación que superaron el promedio obtenido en la primera vuelta. Es decir, 1.425.244 votos entre las dos regiones.

En Boyacá y Huila, regiones que en mayo habían mostrado un escenario dividido, la segunda vuelta inclinó la balanza. De la Espriella capitalizó los votos de los sectores declarados en la oposición al gobierno actual, alcanzando el 60,22% en Boyacá (441.557 votos) y manteniendo una ventaja sólida en el Huila superior al 55% de los sufragios válidos (375.032).

El vuelco del suroccidente y la capital

El Valle del Cauca ratificó su respaldo a la propuesta de Iván Cepeda. El candidato del Pacto Histórico, que lideraba desde la primera vuelta, incrementó su caudal en el balotaje hasta registrar el 60,82% de los votos del departamento. Pasó de 1.119.914 a 1.404.083 votos.

En el Cauca, la diferencia a favor de la izquierda fue aún más amplia. Cepeda se impuso en la segunda vuelta con el 75,64% de la votación, convirtiendo a este departamento en uno de sus mayores centros de apoyo porcentual en el país. Sumó 585.479 esta vez, tras sacar 462.794 en primera. Bogotá D.C. funcionó como el principal motor de votos para Cepeda. En la primera vuelta, el candidato obtuvo en la capital 1.705.854 votos (41,67%) frente a 1.543.159 votos (37,69%) de De la Espriella. Para la segunda vuelta, la participación aumentó sustancialmente y Cepeda ganó la ciudad con el 52,47%, superando el umbral de los 2,2 millones de sufragios.

El comportamiento en la costa Caribe

Atlántico y Bolívar mantuvieron la tendencia favorable al Pacto Histórico observada desde mayo. En el departamento del Atlántico, Iván Cepeda consolidó su ventaja en la segunda vuelta al alcanzar el 58,61% de los votos. Pasando de 549.193 a 732.403 votos.