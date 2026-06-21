¿Qué tanto cambiaron las votaciones por departamento entre primera y segunda vuelta? Antioquia fue clave para Abelardo

El balotaje presidencial de la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio reconfiguró las fuerzas políticas en los departamentos de Colombia, registrando un incremento en la participación que elevó los techos electorales de ambos candidatos.
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Las cifras oficiales de preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil muestran cómo varió el comportamiento de los votantes entre la primera vuelta del 31 de mayo y la segunda vuelta de este 21 de junio, consolidando tendencias marcadas en diez territorios clave.