Abelardo de la Espriella lidera encuestas frente a Iván Cepeda en la segunda vuelta

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se sitúa al menos siete puntos de distancia de su rival, Iván Cepeda, con vistas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, prevista para el próximo 21 de junio. La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para ‘El Tiempo’ pronostica un apoyo del 52,6% para De la Espriella frente al 45% de Cepeda, mientras que el estudio de AtlasIntel para ‘Semana’ sitúa la ventaja en hasta ocho puntos (54,4%-44,4%). Entérese: Invamer ya no publicará encuestas para la segunda vuelta, ¿por qué?

La encuesta de Guarumo, que se llevó a cabo entre el 8 y 12 de junio, también pregunta por la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya aprobación creció en el último mes. Un 19% de los consultados la calificó como muy buena, mientras que un 31,3 % dijo que era buena. Uno de cada cuatro (25,2%) dijo que era mala, un 19,3% la considera muy mala y un 5,2% no respondió. Llama la atención que la imagen favorable de Petro, que roza el 50% de apoyo, no se transfiere al candidato que apoya, Cepeda. Estas encuestas son las últimas que se pueden publicar legalmente según la legislación colombiana.