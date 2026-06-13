Abelardo de la Espriella lidera encuestas frente a Iván Cepeda en la segunda vuelta

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se sitúa al menos siete puntos de distancia de su rival, Iván Cepeda, con vistas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, prevista para el próximo 21 de junio.
La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para ‘El Tiempo’ pronostica un apoyo del 52,6% para De la Espriella frente al 45% de Cepeda, mientras que el estudio de AtlasIntel para ‘Semana’ sitúa la ventaja en hasta ocho puntos (54,4%-44,4%).
Entérese: Invamer ya no publicará encuestas para la segunda vuelta, ¿por qué?