De la Espriella rechaza el apoyo del Partido Liberal: “son un apéndice de Petro”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo del Partido Liberal, al que acusó de “ser un apéndice de Petro y Cepeda”. El Partido se había reunido para decidir su apoyo al candidato. Sin embargo, habló de que sí recibiría a “las bases”.
“El Partido Liberal es un apéndice de Petro y Cepeda, el 75% de sus curules están cooptadas por el régimen corrupto y el otro 25% no ha hecho nada para evitarlo. No voy a aceptar ningún apoyo de ese partido: extrema coherencia. Las bases son bienvenidas a la manada”, escribió el abogado a través de sus redes sociales.