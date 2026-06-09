Congresista Katherine Miranda apoyará a De la Espriella “no porque crea que es perfecto”; dio estas razones

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial. A pesar de que Miranda fue jefa de debate del presidente Gustavo Petro en su campaña de 2022, terminó haciendo control político desde el centro. Para primera vuelta apoyó a Paloma Valencia. La Alianza Verde dio la orden de apoyar a Iván Cepeda desde la primera vuelta presidencial, por lo que queda esperar si habrá sanciones internas para Miranda por hacer pública su decisión. Lea también: ‘Timochenko’ anuncia su respaldo a Iván Cepeda para la segunda vuelta

El pronunciamiento de Miranda

“Durante cuatro años denuncié cómo destruían la salud de millones de colombianos, cómo la meritocracia fue reemplazada por la politiquería en este gobierno, la corrupción, los abusos de poder y los ataques del gobierno contra quienes pensamos diferente”, dijo la congresista en un video publicado en redes sociales”. Se reitera que, aunque Miranda apoyó a Petro y hasta fue su jefa de debate de su campaña presidencial en 2022, se convirtió en opositora de varios de sus actos e iniciativas. Buscó saltar al Senado en las elecciones del pasado 8 de marzo, pero se quemó. “No fui una simple espectadora en este gobierno, hice control político, por eso creo que lo responsable es hoy hacer público mi voto. Esta elección claramente no es entre izquierda ni derecha, tampoco una lucha de clases como lo quieren hacer ver, ni una pelea entre ricos y pobres”, agregó. La representante a la Cámara por Bogotá también se refirió a que, más que por una persona, su voto tiene que ver con ponerle límites al poder. De hecho, hizo referencia a que la campaña de Iván Cepeda representa a quienes quieren concentrar más poder. “Esta elección es entre aquellos que creemos que el poder debe tener límites y quienes creen que pueden concentrarlo cada vez más. Por eso no votaré por un nombre o por una ideología, sino por defender la Constitución Política”, añadió Miranda. Luego, hizo referencia puntual a algunas instituciones. “Voto por que se respeten las decisiones de las Cortes, por la independencia de las instituciones, por la autonomía del Banco de la República, por que la meritocracia vuelva a respetarse en el servicio público, por que nadie esté por encima de la ley”.

Miranda no se guardó cómo el gobierno Petro y sus aliados se fueron contra “quienes pensamos diferente” y las instituciones durante estos cuatro años; narrativa que ha cambiado en días pasados tras el paso de Cepeda contra De la Espriella a segunda vuelta. “Después de cuatro años viendo cómo este gobierno atacó a quienes pensamos diferente, descalificó a las instituciones cuando no le daban la razones -atacó la prensa y utilizó el poder para intervenir en política- discúlpenme si no soy tan ingenua como para creer que ahora sí lo van a respetar y van a respetar la Constitución. No les creo, así se lo tatúen en la frente”, sentenció. Y dijo que por esas razones dijo por quién votaría. “Hago público mi voto: es por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. No porque crea que son perfectos, porque no lo son, pero creo firmemente que hoy representan algo fundamental y es la defensa de los contrapesos democráticos”. “Porque, cuando una democracia pierde sus límites, empieza a perder sus libertades y sus derechos. Y yo ya escogí de qué lado voy a estar: del de la Constitución, las instituciones, la democracia, de mi país. Mi voto es por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo”, reiteró. El apoyo de Miranda llega en un momento en el que las candidaturas buscan sumar apoyos de centro que marquen la diferencia en segunda vuelta. Desde la campaña del abogado De la Espriella, el exministro José Manuel Restrepo ha sido clave para tender puentes con líderes de este sector político. Sobre todo, aquellos de segundo nivel, dado que es improbable que Sergio Fajardo o Juan Daniel Oviedo canten su voto por algún candidato. Hasta ahora, han dejado a sus votantes en libertad. Entre tanto, Claudia López ha hecho lo mismo, aunque ha enviado mensajes de acercamiento con Cepeda. También le puede interesar: José Manuel Restrepo, la carta de De la Espriella para conquistar al centro