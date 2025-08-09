Santa Marta: la ciudad del origen cumple 500 años

Cuenta la historia que el 29 de julio de 1525 fue el día en el que Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad más antigua que todavía permanece en pie en Colombia. Portando una autorización emitida por el rey Carlos I, el conquistador español desembarcó con cerca de 300 hombres en los pies de la Sierra Nevada y levantó un pequeño caserío de madera.
En una época convulsa, en la que otras poblaciones como Santa María la Antigua del Darién y San Sebastián de Urabá fueron arrasadas por la guerra, fue Santa Marta el primer asentamiento que logró echar raíces, pese a ser quemada más de 20 veces y tomada por piratas.
Aunque los rastros de aquel primer caserío desaparecieron, 500 años después la ciudad guarda con celo su historia y se ha volcado este año a celebrar sus orígenes para proyectarlos como uno de sus más valiosos tesoros ante el mundo.
Como parte de esta conmemoración, la ciudad no solamente está impulsando proyectos para potenciar sus maravillas naturales, sino que también está trabajando en iniciativas de largo aliento para proteger y mostrar orgullosa sus raíces históricas.
En la Troncal del Caribe, en un predio ubicado entre el corregimiento de Don Diego, cerca a los límites con el sur de La Guajira, uno de los proyectos más significativos está siendo protagonizado por el Pueblo Arhuaco.
A la altura del kilómetro 60 de esa vía, esta comunidad celebró el quingentésimo aniversario de la fundación de Santa Marta recibiendo formalmente el predio Los Acantilados, el mismo en el que está situado el resguardo Katanzama.