Marvel revela primer trailer “Avengers: Doomsday” en CinemaCon

Las primeras imágenes de “Avengers: Doomsday” fueron reveladas este jueves por Marvel con la presentación del trailer de la cinta en la CinemaCon, en Las Vegas.
El clip (reproducido dos veces a pedido de la entusiasta audiencia en el Colosseum del Caesars Palace) trajo las primeras imágenes de Doctor Doom, con el que Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinemático de Marvel luego de la muerte de Iron Man en “Endgame”.
Muestra además una serie de sorpresas como la pelea de Gambit (Channing Tatum) y Shang-Chi (Simu Liu), además del profesor Xavier (Patrick Stewart) advirtiendo: “Algo está viniendo, algo que quizás no podremos detener”.