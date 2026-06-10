Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Sorprendieron a cuatro presuntos ladrones que habrían atracado un local en Las Vegas

En un plan candado, la Policía logró interceptar a los presuntos delincuentes antes de que huyeran.

  • Este es uno de los capturados en el plan candado que realizaron las autoridades en El Poblado. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad de Medellín
    Este es uno de los capturados en el plan candado que realizaron las autoridades en El Poblado. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad de Medellín
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Agentes de la Policía interceptaron a cuatro presuntos ladrones señalados de atracar un local comercial en el sur de Medellín.

Según detalló la Secretaría de Seguridad de Medellín, el caso ocurrió en inmediaciones de la avenida Las Vegas, en el sector de El Poblado, cuando los cuatro implicados presuntamente irrumpieron en un establecimiento comercial e intimidaron a varias personas con un arma.

Le puede interesar: Intentó atracar a un turista con un arma en El Poblado y lo capturó la Policía

En medio del asalto, los asaltantes se habrían apoderado de dinero en efectivo y de los celulares de varias de sus víctimas.

Luego de lo ocurrido, testigos del hecho llamaron a la línea de emergencias 123, desde donde se desplegó un operativo para dar con los presuntos delincuentes.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, señaló que la Policía activó un plan candado y cerró varias vías aledañas en las que se presumía podían escabullirse.

Lea también: Lo capturaron de nuevo: ahora deberá pagar 42 años de cárcel por secuestro y desaparición forzada

A pocas cuadras del sitio de los hechos capturaron a los presuntos responsables, en inmediaciones de la carrera 43A con la calle 12.

Tras revisar a los implicados, los oficiales de Policía les encontraron $200.000 en efectivo y dos celulares.

“Gracias a ese plan candado fueron capturados dos ciudadanos de nacionalidad venezolana y dos adolescentes de tan solo 14 años, lo que demuestra cómo estos bandidos están instrumentalizando a nuestros menores de edad para la comisión de los delitos”, expresó Villa, agradeciendo a la Policía por su rápida reacción.

Los dos adultos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y podrían ser procesados por los delitos de hurto calificado y agravado, así como instrumentalización de menores para la comisión de delitos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Los menores fueron igualmente aprehendidos y dejados a disposición de los organismos judiciales.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Policía
Secretaría de Seguridad
Hurto
Crímenes
Robo
Capturados
capturas
Medellín
El Poblado
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos