Zendaya y Tom Holland ya se habrían casado: Crecen las versiones sobre su boda

Los actores Zendaya y Tom Holland se habrían casado en una ceremonia secreta, según reveló el estilista de la actriz, Law Roach, durante la alfombra roja de los Premios SAG 2026 en Los Ángeles.

Siga leyendo: De “Matarreyes” en Juego de Tronos a esposo en fuga: Nikolaj Coster-Waldau regresa a la televisión

En declaraciones a Access Hollywood, Roach afirmó que “la boda ya sucedió” y añadió: “Te lo perdiste”, confirmando así los rumores que circulaban desde hace semanas. El estilista ha trabajado con Zendaya durante más de una década y es uno de sus colaboradores más cercanos.

Zendaya y Holland, ambos de 29 años, se conocieron en 2017 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Aunque desde entonces surgieron especulaciones sobre un romance, no fue sino hasta julio de 2021 cuando se confirmó su relación, tras la publicación de fotografías en las que aparecían besándose dentro del automóvil del actor.