Lamine Yamal superó a Messi en un registro con el Barcelona, ¿de qué se trata?

Aunque aún tiene cosas por madurar, lo que hace es impresionante. O quizás por eso, porque todavía puede mejorar mucho, es que cada vez que Lamine Yamal rompe algún registro los futboleros se ilusionan con que, en los próximos años, llegue a un nivel increíble: sueñan con un Messi 2.0.
Lamine tiene 18 años y no ha cumplido tres como futbolista profesional. El joven español debutó el 29 de abril del 2023, cuando tenía 15 años y 9 meses. En el tiempo que ha pasado desde entonces, se ha dedicado a establecer nuevos registros en el balompié.