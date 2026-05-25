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Tom Hanks narra la Segunda Guerra Mundial con imágenes nunca vistas en nueva serie de 20 episodios

History Channel estrena este lunes 25 de mayo, a las 8:10 de la noche, su esperada serie documental: “Segunda Guerra Mundial con Tom Hank”, una historia para recordar los horrores de la guerra y que entendamos –de una vez por todas– que no vale la pena repetirlos.

  • Tom Hanks es el hilo conductor de esta serie como narrador y presentador. FOTO Cortesía History Channel
    Tom Hanks es el hilo conductor de esta serie como narrador y presentador. FOTO Cortesía History Channel
Colprensa
hace 1 hora
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El afamado actor Tom Hanks llega a History Channel con su esperada serie documental Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks.

Este lunes 25 de mayo, a las 8:10 p.m., se estrenarán dos episodios de los 20 que consta este nuevo proyecto de quien volverá a darle voz en inglés a Woody, uno de los protagonistas de ‘Toy Story’, que en pocas semanas estrenará su quinta entrega.

Con un acceso a material de archivo restaurado y registros inéditos, la producción construye una experiencia visual “con una puesta inmersiva que combina rigor histórico, una narrativa envolvente y el aporte de historiadores de referencia internacional”.

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“La razón principal por la que ahora volvemos a analizar esto de nuevo es por el ejemplo que dejaron las personas que vivieron en ese momento”, comentó Tom Hanks.

Una ambiciosa producción que reexamina el conflicto más devastador del siglo XX desde una mirada contemporánea, humana y notablemente profunda.

Es el resultado de más de diez años de trabajo, sin recreaciones de ficción, la producción conecta escenas filmadas en pleno conflicto con testimonios de especialistas, construyendo un relato que busca dimensionar el verdadero alcance humano, político y militar de la Segunda Guerra Mundial.

La figura de Tom Hanks atraviesa toda la serie como hilo conductor en su rol como presentador y narrador, y también como productor. Su vínculo con este período se sostiene en una trayectoria profundamente ligada a su representación audiovisual, a través de producciones emblemáticas como Salvando al soldado Ryan (1998), Band of Brothers (2001), The Pacific (2010), Greyhound (2020) y Masters of the Air (2024). En algunas de ellas fue productor, es un tema que ha estudiado y seguido en el transcurso de los años.

“Hay una enorme cantidad de material que nunca vimos. No solo hay escenas nuevas, literalmente nuevo material en celuloide, nuevas imágenes, sino que además están mucho más integradas en el contexto de su tiempo. Es una forma de narrar visualmente que ya no se limita a contar. Ahora muestra lo que pasó. Y eso es enorme”, comento Tom Hanks.

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Y agregó: “La única vara para medir quiénes somos, la única forma de saber si somos villanos o héroes, está en nuestro comportamiento. Y ahí es donde entra el ejemplo de por qué la Segunda Guerra Mundial merece ser estudiada. Una gran parte del mundo podría no haberse preocupado por el nazismo, basado en la superioridad genética, o por el Imperio de Japón, basado en la superioridad racial. Pero hubo otra parte del mundo, llamémosla Occidente, que estaba guiada por una noción de lo que está bien y lo que está mal. Y una cantidad suficiente de esa generación dijo: ‘Lo que está pasando está mal’. Es lo opuesto a todo lo que representamos.

También es la culminación de la supresión de derechos a los que todos los seres humanos tienen incorporados. El mundo es un lugar mejor cuando todos sus ciudadanos son considerados poseedores de ciertos derechos inalienables. En Estados Unidos, eso incluía una combinación de: libertad de religión, de reunión, de expresión y de prensa”.

Es una serie que barca el conflicto global en toda su magnitud, desde el ascenso del nazismo y el expansionismo japonés hasta la caída de las potencias del Eje y el surgimiento del nuevo orden mundial posterior a 1945, recorriendo algunos de los episodios más decisivos de la guerra: la invasión de Polonia, la caída de Francia, la evacuación de Dunkerque, el Blitz sobre Gran Bretaña, la Operación Barbarroja, Pearl Harbor, la campaña de Guadalcanal, Stalingrado, el Día D con la invasión de Normandía, la ofensiva final sobre Berlín y el desenlace nuclear en Hiroshima y Nagasaki.

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La serie retrata la violencia de los combates librados en tierra, mar y aire —desde el Atlántico y el Mediterráneo hasta Europa del Este y las selvas del Pacífico—, a la vez que se adentra en aspectos menos explorados, como las tensiones dentro de los mandos aliados, el rol de la propaganda, las operaciones de inteligencia y espionaje, la resistencia clandestina, la guerra submarina y el enorme poder industrial y tecnológico que terminó inclinando la balanza del conflicto y redefiniendo el siglo XX.

La producción explora el costo humano de la guerra total, incluyendo el Holocausto, la resistencia civil y los bombardeos sobre ciudades, además del impacto psicológico y cotidiano que transformó para siempre la vida de millones de personas en todo el mundo.

A lo largo de este recorrido, combina las decisiones estratégicas de figuras centrales del período –entre ellas Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Dwight D. Eisenhower, Erwin Rommel y Hideki Tojo– con las experiencias de soldados y civiles en distintos continentes, construyendo un relato que articula la escala geopolítica del conflicto con su dimensión profundamente humana.

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Según Tom Hanks, el objetivo de volver sobre este período no es repetir lo ya conocido, sino comprenderlo desde nuevas perspectivas: “La razón principal por la que volvemos a analizar esto de nuevo es por el ejemplo que nos dieron las personas que vivieron ese momento. La única forma de saber quiénes somos está en nuestro comportamiento y ahí radica la importancia del ejemplo de la Segunda Guerra Mundial para su estudio. El mundo es un lugar mejor cuando todos sus ciudadanos son considerados poseedores de ciertos derechos inalienables. Esa idea fue la que guió a la mitad del mundo que decidió enfrentarse a quienes querían imponer la dominación y la pérdida de libertades básicas”.

La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y letal de la historia de la humanidad. Más de 50 naciones participaron en una guerra librada en tierra, mar y aire, que abarcó prácticamente todos los continentes. Sus orígenes se remontan a la crisis económica de la Gran Depresión y a las tensiones políticas no resueltas tras el final de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, que terminaron de desestabilizar el orden internacional.

El conflicto estalla el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi y se expande rápidamente hasta convertirse en una guerra global que se extiende durante seis años. El desenlace llega el 2 de septiembre de 1945, con la rendición de Japón tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, marcando el cierre definitivo del conflicto.

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En ese período, el mundo es testigo de una destrucción sin precedentes: se estima que murieron entre 60 y 80 millones de personas, incluidos hasta 55 millones de civiles, mientras ciudades enteras de Europa y Asia quedaron reducidas a escombros. Entre las víctimas se encuentran 6 millones de judíos asesinados en campos de concentración nazis durante el Holocausto, el brutal genocidio llevado adelante por el régimen de Adolf Hitler

El final de la guerra no solo redefine las fronteras políticas, sino que abre una nueva etapa en la historia contemporánea: la creación de las Naciones Unidas como organismo de paz internacional y el inicio de un nuevo orden global marcado por rivalidades geopolíticas que darán origen a la Guerra Fría.

“Lo que espero es que alguien, de cualquier generación, al ver una nueva revisión de este tipo de contenido piense: ‘No sabía que era tan simple como eso’. Claro que hay muchos otros detalles. No sabía que era tan peligroso. ¿Cómo hicieron esas personas?, ¿qué los llevó siquiera a intentarlo, a intentar salvar el mundo? Pero los detalles, cuánto costó, cuánto tiempo llevó... una de las cosas que yo aprendí, especialmente en esta serie, es lo miserable que fue, y durante cuánto tiempo, la campaña en Italia. Es un tipo de experiencia que solo puede transmitirse por un lado, a través de quienes la vivieron, y en esta serie tenemos muchos. Pero también a través de intérpretes de esas experiencias, grandes narradores de historias, que no se apoyan solamente en sus opiniones, sino en hechos incuestionables –por así decirlo–, en los hechos reales de lo que ocurrió”, finalizó Tom Hanks.

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