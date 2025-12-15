x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Stranger Things 5 ya tiene nuevo tráiler del Volumen 2: ¿qué sabe sobre el final de la serie?

Los primeros cuatro episodios de la última temporada se estrenaron el 26 de noviembre. Las siguientes entregas estarán disponibles en Netflix el 25 y el 31 de diciembre.

  • Sadie Sink (Izq.) es una de las protagonistas de Stranger Things. FOTO: Netflix
    Sadie Sink (Izq.) es una de las protagonistas de Stranger Things. FOTO: Netflix
El Colombiano
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

Los fanáticos de Stranger Things están a pocos días de conocer cuál será el final de la serie más exitosa en la historia de Netflix. Luego de que el 26 de noviembre se estrenaran los primeros cuatro episodios de la temporada final, ahora la plataforma de streaming reveló el tráiler de los próximos tres capítulos que estarán disponibles a partir del 25 de diciembre.

Le puede interesar: La segunda temporada de Cien años de soledad ya tiene fecha de estreno

Después de nueve años del estreno de su primera temporada, en Navidad se conocerá el desenlace de la historia del grupo de jóvenes de Hawkins y de su lucha contra el gran villano de este pueblo ficticio, Vecna.

En el tráiler del Volumen 2 aparece Will, quien luego de descubrir sus poderes se vio afectado por la llegada de Vecna. Pero una de las revelaciones más importantes del adelanto es la que hace Dustin sobre el Upside Down: “Todo este tiempo, todo lo que hemos supuesto sobre el Mundo del revés ha sido completamente erróneo”.

Por su parte, Max y Holly, la hermana de Mike, intentan escapar del “mundo mental” creado por Vecna. Desde ahora se especula que el sexto episodio titulado Escape from Camazotz estará dedicado a ambas.

Y a Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, se la ve junto a su hermana Kali, personaje que fue introducido en la temporada 2 y que desde entonces no había tenido más apariciones en la serie. La joven que también fue un experimento del laboratorio del Dr. Brenner une fuerzas con la protagonista para acabar con Vecna.

El 25 de diciembre llegarán los capítulos titulados los capítulos Shock Jock, Escape from Camazotz y The Bridge. La entrega final de la última temporada de Stranger Things se estrenará en Netflix el 31 de diciembre.

Lea también: Estado de fuga 1986, la serie inspirada en la Masacre de Pozzetto, ya está disponible en Netflix

