Stranger Things 5 ya tiene nuevo tráiler del Volumen 2: ¿qué sabe sobre el final de la serie?

Los fanáticos de Stranger Things están a pocos días de conocer cuál será el final de la serie más exitosa en la historia de Netflix. Luego de que el 26 de noviembre se estrenaran los primeros cuatro episodios de la temporada final, ahora la plataforma de streaming reveló el tráiler de los próximos tres capítulos que estarán disponibles a partir del 25 de diciembre.

Después de nueve años del estreno de su primera temporada, en Navidad se conocerá el desenlace de la historia del grupo de jóvenes de Hawkins y de su lucha contra el gran villano de este pueblo ficticio, Vecna.

En el tráiler del Volumen 2 aparece Will, quien luego de descubrir sus poderes se vio afectado por la llegada de Vecna. Pero una de las revelaciones más importantes del adelanto es la que hace Dustin sobre el Upside Down: “Todo este tiempo, todo lo que hemos supuesto sobre el Mundo del revés ha sido completamente erróneo”.