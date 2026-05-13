23 invitados, tres años de grabación y más detalles de la serie documental de James que estrenará Netflix

El reconocido director audiovisual colombiano Simón Brand perdió la cuenta de cuántos invitados pasaron por las cámaras de James, la serie documental de tres episodios que estrenará Netflix el próximo jueves 21 de mayo. Mientras alguien de la producción le daba el dato preciso, Brand nos contó que este viaje con el 10 de la selección Colombia duró tres años y justo hasta la semana pasada estaban dando los toques finales. Puede leer: Varios partidos del Mundial se podrán ver en algunas salas de cine del país Personajes como Carlo Ancelotti, Pepe, José Pékerman, Julio César Falcioni, David Ospina, Radamel Falcao, Sergio Ramos o Luis Díaz hacen parte de los testimonios que buscan entrar en una travesía que recorre su talento, sus adversidades y su...