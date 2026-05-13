Hackearon la cuenta de Nequi en X, ¿qué pasó y qué se sabe?

Nequi, la billetera digital más usada en Colombia, reportó este miércoles 13 de mayo que su cuenta oficial en X está en manos de personas desconocidas.
El perfil @Nequi, con más de 149.000 seguidores y la insignia dorada de verificación activa, dejó de mostrar la imagen corporativa de la empresa y comenzó a publicar y repostear contenido sobre esquemas de inversión en criptomonedas, específicamente en TRON y USDT, que no tienen ninguna relación con los servicios de la billetera digital.
El episodio duró un tiempo indeterminado hasta que el equipo de la compañía detectó el acceso no autorizado e intervino. Por eso, Nequi emitió un comunicado oficial en el que confirmó el hackeo y aseguró que la cuenta ya está bloqueada y bajo su control.