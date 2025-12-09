x

Si Netflix compra Warner, ¿qué pasará con la calidad de las series?

Una de las preocupaciones que ha manifestado la industria es que HBO Max adopte el mismo modelo del que podría ser su nuevo dueño.

  • Netflix ofreció casi 83.000 millones de dólares por Warner Bros. Discovery. En esta oferta no están incluidos los otros productos del conglomerado como los canales CNN, TBS o HGTV. FOTO: Getty
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

09 de diciembre de 2025
bookmark

La posible compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix es hoy uno de los temas centrales del mundo del entretenimiento a nivel global. Con la oferta de Paramount –que este lunes habría puesto sobre la mesa 108.400 millones de dólares por el gigante audiovisual–, las preguntas y críticas sobre los efectos en la calidad de las producciones, el papel de las salas de cine y el riesgo de un posible monopolio del entretenimiento continúan circulando.

Contexto: Paramount desafía a Netflix: lanzó una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner

El pasado viernes, cuando se hizo pública la intención de Netflix de adquirir Warner, una operación con la que quedaría al mando de los estudios cinematográficos y del catálogo completo de HBO Max, una de las preguntas más frecuentes en redes sociales fue qué pasaría con las películas y series por venir, y si estas conservarían la línea creativa que ha distinguido a la plataforma en los últimos años.

Fue entonces cuando los usuarios comenzaron a recordar las grandes producciones que, a lo largo del tiempo, ha estrenado esta casa. Los Soprano, Juego de Tronos, Succession y Chernobyl son solo algunas de las series que han marcado la historia de HBO Max y de la televisión mundial. La duda es si, al quedar Netflix con el control de la plataforma, la calidad seguirá siendo la misma.

Aunque no hay certezas sobre qué podría ocurrir si la venta se confirma, la respuesta más extendida entre actores, directores y críticos es que no. El argumento parte de que ambas plataformas operan bajo lógicas distintas: en general, Netflix produce contenidos pensados para privilegiar el algoritmo y alcanzar la mayor audiencia posible, mientras que HBO Max ha apostado por series de largo aliento y por proyectos que priorizan la calidad creativa. Y no es que el posible nuevo dueño de Warner no tenga buenos proyectos, sino es que ambos tienen enfoques y modelos diferentes.

A esto se suma la preocupación por la diversidad de historias en las producciones de Hollywood, que, según expertos, podría verse seriamente afectada. Una de las primeras en manifestarse públicamente en contra de la adquisición de Warner por parte de Netflix fue la actriz Jane Fonda, quien el viernes expresó su oposición al acuerdo argumentando que este trato iría en contravía con la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.

En esa misma línea, el sindicato SAG-AFTRA –uno de los más importantes de la industria en EE.UU.– publicó un comunicado asegurando que la compra “reduciría el volumen y la diversidad de contenido para todos los espectadores. Los trabajadores de la industria, junto con el público, ya se ven afectados por el hecho de que solo unas pocas compañías poderosas mantienen un control estricto sobre lo que los consumidores pueden ver en televisión, streaming y cines”.

Así, uno de los focos de las críticas va más allá del monopolio económico que alertó el gobierno de Donald Trump y se dirige hacia un monopolio creativo, que según organizaciones y miembros del gremio podría reducir la pluralidad de temas y realizadores de las series y películas que le dan la vuelta al mundo.

El otro asunto es la exhibición de las cintas en salas de cine. Desde su masificación, las plataformas transformaron la forma en cómo una película llega a cartelera: cada vez son menos las que se estrenan allí, especialmente si son producidas por estos gigantes tecnológicos. Por eso, una de las preocupaciones a las que ya respondió Ted Sarandos, CEO de Netflix, es a si las de HBO Max seguirán teniendo espacio en los cines locales, a lo que dijo que sí, pero que su idea es tener una duración más corta en salas.

Esta respuesta no fue bien recibida y es motivo de preocupación para los exhibidores, cuyo sindicato ha pedido alternativas reales que ofrezcan distintas opciones a los consumidores y que protejan las condiciones laborales de todos los integrantes del gremio.

Siga leyendo: Netflix responde a sus usuarios sobre la compra de Warner Bros mientras que Trump se quiere meter en el negocio

