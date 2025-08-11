Merlina temporada 2: Tim Burton revela cambios, fichajes y lo que más disfruta de dirigir a Jenna Ortega

Tras 40 años haciendo historia en el mundo del cine, Tim Burton sorprendió al mundo cuando se dio la noticia que sería director y productor de Merlina, la serie que se centra en la vida de la hija mayor del clásico La Familia Addams, que desde su nacimiento en los años 60, sigue cautivando a las nuevas generaciones con la mezcla de comedia negra y una buena dosis de terror.
En contexto: ¿Se acuerda de la familia Addams? Vuelve como serie y con Merlina como protagonista
Desde hace algunos días, Netflix estrenó los primeros cuatro capítulos de la segunda temporada protagonizada por Jenna Ortega, con el mundo oscuro y gótico que ha caracterizado buena parte de la extensa producción de este realizador que desde los 80 empezó a destacarse desde los estudios de Disney y ahora haciendo lo propio en Netflix y en HBO Max, con su segunda parte del clásico de los 80 Beetlejuice.