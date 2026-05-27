El actor español Javier Cámara habla sobre Un poeta y recuerda cómo fue trabajar en Medellín: “Magia pura para mí”

Cuando al actor Javier Cámara le mencionan la palabra “Medellín”, las eses que son como un silbido de su acento español desaparecen y, por arte de magia, llegan las palabras alargadas y ese tono, muchas veces cantado, del antioqueño. Los ojos le brillan y hasta de ellos pueden correr lágrimas si se extiende la conversación sobre El olvido que seremos, la adaptación estrenada en 2020 de la novela homónima del escritor paisa Héctor Abad Faciolince. Lea: Premios Platino 2026: esta es la lista completa de ganadores En la película, dirigida por el español Fernando Trueba y producida por el colombiano Dago García, Cámara interpreta al profesor de la Universidad de Antioquia y defensor de los derechos humanos, Héctor Abad Gómez, un personaje que transformó la historia de Medellín. En diálogo con EL COLOMBIANO, el actor revela que de esa misma manera radical ese personaje y esa producción cambiaron su vida. No ha regresado a la ciudad desde que grabó, a inicios de 2019, la cinta en locaciones como Universidad de Antioquia, el Edificio San Ignacio y el Museo de Antioquia. Después de retomar ese acento que tuvo que aprender, pulir y usar durante los casi tres meses que duró el rodaje, Cámara lanza una confesión: “Yo pensé que se me había olvidado, pero de repente resurgió el paisa que llevo dentro de mí”. A pesar de que no volvió, dice que a Medellín la lleva en el corazón. El olvido que seremos es una de las películas más relevantes de su filmografía, no solo por el significado emocional, sino por la relevancia que tuvo su estreno: hizo parte de la Selección Oficial del Festival de Cannes de 2020, ganó tres Premios Macondo en 2021 y, ese mismo año, recibió cinco Premios Platino, entre ellos el de Mejor Interpretación Masculina.

“Un director español que lleva a un actor español para hacer una película sobre alguien tan importante allá, un libro tan bello... y, de repente, ha sido un viaje tan bonito. Yo todavía no puedo hablar de lo hermoso que fue El olvido que seremos porque me pongo a llorar. Te lo juro. Para mí fue un viaje telúrico, un viaje a un lugar dentro de mí, al igual que dentro de muchos compañeros de la película. Fue magia pura”, asegura. Cámara, que empezó en el teatro en la década de los noventa, es uno de los actores emblemáticos del cine y la televisión, algo así como el Ricardo Darín de España. Dos Premios Goya, el máximo reconocimiento del cine español, tiene ya en su colección de premios, que crece a la par de su filmografía. Si bien lamenta que en los últimos seis años ningún proyecto lo haya traído de vuelta a Colombia, su conexión con el país ha sido sutil y hasta inconsciente: vio Cien años de soledad porque “idolatra” el trabajo de la directora antioqueña Laura Mora y está a la espera de la segunda temporada. Pero tal vez el lazo más insospechado está en una película que Cámara conoce, aunque no ha visto: Un poeta.

La relación con la película antioqueña viene tras el último proyecto del español para televisión llamado Yakarta, una serie de seis capítulos estrenada en 2025 en la que interpreta a Joserra, un exjugador olímpico de bádminton caído en desgracia que, en su nuevo trabajo como profesor de educación física, conoce a Mar, una joven jugadora de quien se convierte en mentor. La producción, que recibe su nombre de Yakarta, capital de Indonesia y sinónimo de éxito para los jugadores de este deporte, termina convirtiéndose en el objetivo de esa dupla. La serie no es más que una reflexión sobre el fracaso y un canto a la derrota, un poco la misma filosofía que está detrás de la historia de Un poeta, del director paisa Simón Mesa Soto. “Diego San José, creador de Yakarta, por la que fui nominado a los Premios Platino, me dijo: ‘Hay una película que tiene un conflicto muy parecido al nuestro. Es como la historia de un hombre que confía en el talento de una niña y eso lo pone en jaque con su propio talento, con sus propios deseos’. Y entonces me mandó el tráiler de Un poeta y yo dije: ‘¿Qué es esto? ¿Qué maravilla es esta?’. Porque el tráiler ya es fascinante”, cuenta.