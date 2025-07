¿Ya se vio la serie juvenil del momento? El verano en que me enamoré está basada en un libro

Similar viene ocurriendo con la trilogía de literatura juvenil Verano , de la autora estadounidense Jenny Han. Cada vez que Prime Video anuncia una nueva temporada de la serie El verano en que me enamoré , basada en dicha trilogía, las ventas de dichos libros aumentan , y más ahora, cuando arrancó el estreno de la tercera y última de sus temporadas.

“Me enamoré de la historia cuando leí la trilogía, después de que me eligieron para el papel de Belly, fue el regalo de mi mamá al ganar el casting. Me encanta el universo de Jenny Hunt. Creo que es una narradora maravillosa, siendo que presenta a Belly como una mujer que siempre busca nuevas experiencias, sigue sus sentimientos y se enfrenta a lo que le dicta su corazón. Es mucho más arriesgada que yo, lo que me gusta mucho, una persona muy emotiva e impulsada por su corazón, como también lo soy. Disfruté cada minuto interpretándola”, comentó la joven actriz neoyorkina Lola Tung.

La autora de la trilogía literaria Jenny Han, participa activamente dentro de la serie, siendo Productora Ejecutiva y parte del equipo creativo de la misma, acompañando la historia que la ha llevado a la fama y viendo como sus personajes pasan de las páginas de los libros al set de grabación.

“Me encanta este elenco, con quienes hemos vivido unos años de locura (risas). Al principio de todo esto, éramos cuatro años más jóvenes. Todos han crecido mucho de la mano de sus personajes, también como artistas, lo que se nota una vez entran a grabación. Es maravilloso ver cómo se han apropiado de los personajes y los van nutriendo de cosas nuevas, más allá de lo que encontraron en los libros”, comentó Jenny Han, autora de la trilogía y productora ejecutiva de la serie.