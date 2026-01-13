La casa de los famosos vs. El Desafío: así fue el primer round por el rating en Colombia en 2026

El festivo de reyes no solo cerró oficialmente la temporada decembrina en Colombia, sino que abrió una nueva batalla por la audiencia en el prime time. A las 8:00 de la noche, La casa de los famosos Colombia, en su tercera temporada por RCN, y Desafío Siglo XXI, de Caracol Televisión, coincidieron en pantalla, obligando a millones de televidentes a elegir entre dos formatos que representan visiones opuestas de entretenimiento.
Mientras El Desafío apostó por su fórmula consolidada de competencia física, trabajo en equipo y resistencia extrema, La casa de los famosos regresó con una narrativa centrada en la convivencia, el conflicto y la exposición permanente de celebridades bajo vigilancia 24/7. Ambos canales reforzaron la estrategia con fuerte presencia digital, conscientes de que la conversación en redes es hoy parte central del consumo televisivo.