Bridgerton: la temporada 4 llega a Netflix con una de las historias más esperadas

Dos de las tres temporadas que, hasta ahora, lleva la serie Bridgerton están en el top 10 global de Netflix al hablar de series en inglés más vistas en el mundo –la primera y la tercera entrega–, por eso que la llegada, este jueves 29 de enero, de la cuarta temporada ha generado una ola de conversación, ansiedad y expectativa por parte de los fanáticos. Y lo más particular es que los lectores de los libros de Julia Quinn saben de qué va esta historia –de acuerdo al orden de los libros– y qué es lo que pasa, pero aún así, la estaban esperando. Le puede interesar: Jonathan Bailey es el hombre más sexy del mundo de 2025, según la revista People Bridgerton llega este jueves con una primera parte de la cuarta entrega con 4 episodios que continuarán el 26 de febrero con los cuatro episodios finales. Esta vez la historia está inspirada en el tercer libro de la saga, Te doy mi corazón, en inglés An offer from a gentleman, en la que Benedict Bridgerton (interpretado por el actor Luke Thompson), el bohemio segundo hijo que se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). “Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata”, dice la reseña. El papel de la “enmascarada” es el de la actriz Yerin Ha quien llega a ser la enamorada de Benedict

Yerin Ha y Luke Thompson en las primeras escenas que se verán este jueves 29 de enero de la cuarta temporada de Bridgerton. FOTO Cortesia Netflix

EL COLOMBIANO conversó con los dos protagonistas, Luke y Yerin y también con la showrunner y productora ejecutiva Jess Brownell sobre lo que pueden esperar los seguidores de esta tórrida historia de amor. Al preguntarle a Luke Thompson sobre si las tres temporadas previas le sirvieron para preparar el hecho de que toda la atención ahora va a estar centrada en él, nos confesó que sí: ”Desde que empecé este trabajo lo esperaba. Y sí, claro, aprendí muchísimo viendo temporadas anteriores, pero es maravilloso como actor ser el centro de atención. A veces la gente piensa que eso es algo narcisista, pero no lo es. Es solo que quieres llamar la atención durante un tiempo para contar una historia de amor realmente hermosa. ¡Qué mejor manera de hacerlo! Es el sueño de un actor estar en esa posición”, nos dijo.

La actriz australiana Yerin Ha llega a integrar la familia Bridgerton. Sobre el tema de la atención nos confiesa que sus compañeros del elenco le han contado que se vuelve un poco intenso una vez que se estrene, “pero que todos los fans son personas muy dulces. Creo que lo genial es que Bridgerton realmente es una historia de amor, y eso es realmente su esencia, algo que creo que todos los seres humanos anhelan y desean. Bridgerton hace un trabajo excepcional y estoy muy orgullosa de que podamos contar nuestra versión de esta historia de amor”. Le puede interesar: Bridgerton confirmó que tendrá temporada 5 y 6 (y todo lo que se sabe de la cuarta) En la clave del éxito de la serie está quienes la escriben y bajo el mando de un equipo de ocho escritores está la showrunner Jess Browell para quien es muy importante tener una excelente relación con los actores. “Quiero que se sientan cómodos al acudir a mi para colaborar con sus personajes. Sobre todo en una serie como esta con un reparto tan numeroso. Obviamente, dedico mucho tiempo a pensar en sus personajes, pero dedico más a estar con cada uno de ellos, así que intento mantener una comunicación muy abierta. Así, saben que si tienen alguna idea o pregunta, siempre pueden consultarme. Y esa colaboración ha sido muy fructífera, y he aprendido mucho sobre sus personajes”, nos contó.