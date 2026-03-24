La quinta temporada de Bridgerton ya está en marcha y esta será la historia de amor que sigue

Se acabó la especulación. No será la historia de Eloise la que continúe en la próxima temporada de Bridgerton, sino la de Francesca.

Netflix confirmó este martes 24 de marzo que Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, será la próxima hermana en encontrar el amor verdadero en la adaptación de los bestsellers de la autora Julia Quinn.

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En el libro de Julia Quinn sobre su historia de amor, El Corazón de una Bridgerton, y tras enviudar tempranamente de John Stirling, conde de Kilmartin, Francesca encuentra consuelo y pasión en Michael Stirling, primo de John, quien la amó en secreto durante años.

Pero en la serie esa historia se ha adaptado y Michael no es Michael sino Michaela, interpretada por Masali Baduza.