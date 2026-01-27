¿De qué murió Salvo Basile? La grave enfermedad y las complicaciones que sufrió en sus últimos días

La muerte de Salvo Basile, actor y empresario italiano que se convirtió en una figura entrañable de la televisión y el cine colombiano, ha generado preguntas sobre las causas de su fallecimiento. El artista murió el 26 de enero de 2026 en Cartagena, ciudad donde residía desde hace varios años.
Tras conocerse la noticia, se confirmó que enfrentaba desde hacía meses una enfermedad oncológica que fue debilitando progresivamente su organismo. El diagnóstico principal fue cáncer de estómago, condición que deterioró su estado físico, limitó su actividad cotidiana y lo mantuvo bajo supervisión médica constante.