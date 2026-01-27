La exposición más grande del maestro Fernando Botero se inauguró en Singapur

El pasado sábado 24 de enero se inauguró Botero en Singapur, una exposición emblemática y sin precedentes que celebra el legado del artista antioqueño y su cercanía con el continente asiático.
La muestra, realizada en colaboración entre el teatro IMBA (Immersive Media Based Art) y la Fundación Fernando Botero, reúne más de 130 obras originales, entre pinturas, esculturas y dibujos, convirtiéndose en la exposición más grande y ambiciosa de Fernando Botero jamás realizada en la historia. La muestra recorre toda la trayectoria artística del maestro.