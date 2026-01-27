¿Portazo a Cabal y Lafaurie? Centro Democrático defiende elección de Paloma Valencia y pide mantenerse “unidos y fuertes”

En medio de la controversia desatada por la carta del dirigente gremial José Félix Lafaurie, en la que cuestionó el proceso de selección de la senadora Paloma Valencia como candidata única del Centro Democrático, al tiempo que pidió una escisión para que, su pareja, la también senadora María Fernanda Cabal monte su propio movimiento, este martes se pronunció el partido.
