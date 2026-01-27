¿Portazo a Cabal y Lafaurie? Centro Democrático defiende elección de Paloma Valencia y pide mantenerse “unidos y fuertes”

En medio de la controversia desatada por la carta del dirigente gremial José Félix Lafaurie, en la que cuestionó el proceso de selección de la senadora Paloma Valencia como candidata única del Centro Democrático, al tiempo que pidió una escisión para que, su pareja, la también senadora María Fernanda Cabal monte su propio movimiento, este martes se pronunció el partido.



En un comunicado de siete puntos, la Dirección Nacional de la colectividad aseguró que se reunió para revisar los alcances de la comunicación, en la que, entre otras, Lafaurie reclamó por presuntas irregularidades y advirtió que las firmas a cargo del proceso de selección “no satisfacen los requisitos legales para ser considerados encuestas electorales válidas”. No obstante, para el Centro Democrático el proceso “fue legítimo, riguroso y totalmente transparente”, destacando que contó con reglas claras establecidas y respaldadas por las precandidatas. En esa línea, la Dirección ratificó su respaldo a la senadora Valencia. “Reiteramos nuestro respaldo, el de la bancada de congresistas, militantes y miles de simpatizantes a Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático y la líder que tiene la capacidad de unir al país y ganarle al heredero del nefasto gobierno neocomunista que actualmente tiene Colombia”, señaló la colectividad. En esa línea, el partido expresó su apoyo también al director Gabriel Vallejo, así como a la secretaria general Laura Vaca y demás miembros del Comité Consultivo durante el proceso de selección del candidato presidencial.

“El Comité Consultivo, nombrado por la Dirección Nacional, hizo pleno seguimiento del proceso y ratificó ante este órgano del partido la transparencia del mismo”, agregó la colectividad. Si bien en su misiva Lafaurie habla de una escisión y no se refiere a una dimisión de la colectividad, el Centro Democrático lamentó lo que calificó como su renuncia, al tiempo que agradeció “por los años de servicio en nuestro partido”. La colectividad remató elevando un llamado a los colombianos a “mantenernos unidos y firmes para salvar a Colombia”.

Por su parte, quien también se pronunció fue la exdirectora del partido, Nubia Stella Martínez, quien dijo no considerar enemigos a Cabal ni Lafaurie, pero advirtió que discrepa de sus actuaciones y declaraciones. Al rechazar los reparos a la elección de Óscar Iván Zuluaga en 2022 y calificar como “desatinada e injusta” la persecución contra el fallecido senador Miguel Uribe, Martínez alegó que, aunque aceptaron los resultados del proceso interno que dio como ganadora a Valencia, Lafaurie y compañía “realmente estaban incubando un nuevo ataque para cuestionar, una vez más, con base en suposiciones y consejas, la decisión soberana del partido”.



“Este partido intenta cada día hacer las cosas bien. En tal virtud, desconcierta que compañeros de ruta, insistan en atropellar los derechos y el prestigio de tantas personas y enlodar nuestra tarea con cargo a delirios de preminencia y de poder”, afirmó. Hablando en plural, Lafaurie declaró en su carta que no buscan afectar a Paloma Valencia, al tiempo que le ratifican su apoyo; no obstante, abogan por una salida “digna”, por lo que proponen una escisión del Centro Democrático “que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos y las normas electorales vigentes”. La escisión implica que el partido se divida en dos y que se forme otra colectividad independiente, con personería jurídica propia: “Esperamos que esa decisión se tome en la próxima convención del partido”.

