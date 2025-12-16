x

Rob Reiner discutió con su hijo antes de ser asesinado: nuevos detalles del caso

El hijo del reconocido director permanece detenido como principal sospechoso del crimen. Testimonios revelan una fuerte discusión familiar días antes de la tragedia, un dato clave que ahora centra la investigación en Estados Unidos.

  • Nuevos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el hijo de Rob Reiner es el principal sospechoso del crimen. Rob Reiner y Nick Reiner durante un evento. FOTO: Getty Images.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 12 horas
El director estadounidense Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michelle Singer Reiner, fueron hallados muertos en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles, en un crimen por el que permanece detenido su hijo, Nick Reiner, de 32 años. Las autoridades investigan el caso mientras salen a la luz detalles sobre una fuerte discusión familiar ocurrida días antes de la tragedia.

En contexto: El cinesta Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, confirmó que Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo y permanece bajo custodia por cargos de asesinato, aunque evitó revelar posibles móviles. Según registros judiciales, se le impuso una fianza de cuatro millones de dólares, a la espera de una imputación formal por parte de la Fiscalía.

De acuerdo con testimonios recogidos por Los Angeles Times, Rob Reiner y su hijo habrían protagonizado una discusión visible y tensa durante una fiesta navideña organizada por el presentador Conan O’Brien, el sábado previo a los hechos. Asistentes al evento señalaron que Nick se comportó de manera errática, lo que generó preocupación entre los presentes.

Lea también: Arrestaron al hijo de Rob Reiner como sospechoso de la muerte del cineasta y su esposa Los Ángeles

Fuentes cercanas a la familia indicaron que el conflicto estaría relacionado con problemas de consumo de sustancias y la negativa de Nick a regresar a un centro de rehabilitación, pese a la insistencia de sus padres. Un allegado citado por la revista People describió al joven como alterado y fuera de control durante el encuentro social.

Nick Reiner, de 32 años, es el principal sospechoso de la muerte de sus padres, el director de cine Rob Reiner y su esposa. FOTO: Getty Images.
Las autoridades confirmaron que no hubo señales de ingreso forzado a la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de que el atacante era alguien cercano. Además, fuentes citadas por CBS News señalaron que las víctimas presentaban múltiples heridas con arma blanca. Fue Romy Reiner, la hija menor de la pareja, quien encontró los cuerpos y alertó a los servicios de emergencia.

Conozca: Rob Reiner: estas son las cinco películas más reconocidas del fallecido director

La investigación también contempla antecedentes de enfrentamientos previos entre padre e hijo, incluidos altercados en espacios públicos meses antes del crimen. Mientras tanto, la Policía continúa recopilando pruebas forenses y testimonios clave para esclarecer los hechos.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, lamentó la muerte del cineasta y su esposa, y destacó el legado cultural y social de Reiner, cuyas contribuciones marcaron a varias generaciones del cine estadounidense.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fue arrestado Nick Reiner?
Nick Reiner fue arrestado por el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michelle Singer Reiner. Las autoridades investigan una posible discusión familiar como el desencadenante del crimen. Se le acusa de múltiples heridas con arma blanca a sus padres.
¿Qué se sabe sobre la discusión entre Rob Reiner y su hijo antes del crimen?
Según testimonios de asistentes, Rob Reiner y su hijo tuvieron una tensa discusión durante una fiesta navideña. Fuentes cercanas indican que el conflicto estaría relacionado con problemas de consumo de sustancias y la negativa de Nick a regresar a rehabilitación.
¿Qué se sabe sobre la investigación?
Las autoridades han confirmado que no hubo señales de ingreso forzado en la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de que el atacante era alguien cercano a las víctimas. Además, el caso continúa bajo investigación y la Policía está recopilando pruebas forenses.

