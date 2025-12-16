¿Por qué Puerto Rico se convirtió en el destino emergente favorito de los colombianos en 2025?

Puerto Rico se convirtió en el destino internacional no tradicional al que más viajaron los colombianos en 2025, al registrar un crecimiento del 80% en la llegada de viajeros entre enero y octubre de este año. El dato confirma una tendencia de diversificación en los viajes al exterior, impulsada por una mayor conectividad aérea y una oferta turística cada vez más competitiva.
Según cifras de la Encuesta Trimestral de Anato, en el periodo enero-octubre 4.730.687 colombianos salieron del país, lo que representa un aumento del 3% frente al mismo lapso de 2024, cuando se contabilizaron 4.594.214 viajeros. El resultado reflejó el buen momento del turismo emisivo colombiano y el creciente interés por destinos internacionales distintos a los tradicionales.