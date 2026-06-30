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Revelan la causa de muerte de Daveigh Chase, actriz de El Aro

Un informe forense reveló la causa oficial de su fallecimiento, que difiere de la versión entregada inicialmente por su pareja.

  • Daveigh Chase alcanzó la fama por interpretar a Samara Morgan en El Aro y por dar voz a Lilo en la franquicia animada Lilo & Stitch. Su fallecimiento fue confirmado el pasado 17 de junio. FOTO: Getty.
    Daveigh Chase alcanzó la fama por interpretar a Samara Morgan en El Aro y por dar voz a Lilo en la franquicia animada Lilo & Stitch. Su fallecimiento fue confirmado el pasado 17 de junio. FOTO: Getty.
  • Daveigh Chase, interpretó a Samara Morgan en la película El Aro (The Ring). FOTO: Getty./Universal.
    Daveigh Chase, interpretó a Samara Morgan en la película El Aro (The Ring). FOTO: Getty./Universal.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por su escalofriante papel como Samara Morgan en la película de terror The Ring (conocida en Latinoamérica como El Aro), falleció a los 35 años el pasado 17 de junio, según confirmó el forense del condado de Los Ángeles. El informe oficial determinó que la causa de muerte fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), mientras que el consumo crónico de múltiples sustancias habría sido un factor contribuyente significativo.

La noticia ha generado atención internacional debido a la relevancia de la actriz en la industria del cine y la televisión, especialmente por su participación en producciones icónicas de finales de los años noventa y principios de los 2000.

No obstante, esta versión contrasta con declaraciones previas entregadas por su entorno cercano. En su momento, Roy Hernández, pareja de la actriz, aseguró en entrevista con el medio de celebridades TMZ que Chase habría fallecido a causa de una meningitis y una infección en la sangre, sin mencionar otras condiciones de base.

Por su parte, el padre de la actriz declaró a The New York Times que Chase enfrentó problemas de consumo de sustancias desde una edad temprana, lo que habría afectado de manera significativa su salud en los últimos años. Estas versiones han sido consideradas en el proceso de reconstrucción de su historial médico, aunque el informe forense es el documento que establece oficialmente la causa de muerte.

Lea más: Murió Gustavo Gallón, embajador en Suiza y reconocido defensor de DD. HH.

Daveigh Chase nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Estados Unidos. Inició su carrera artística siendo apenas una niña, participando en comerciales y obras de teatro a los siete años. Un año después debutó en televisión con apariciones en series como Sabrina, the Teenage Witch y Charmed, donde comenzó a ganar reconocimiento.

Su salto a la fama llegó con papeles que la marcaron en la cultura pop. Interpretó a Samantha Darko en Donnie Darko, cinta protagonizada por Jake Gyllenhaal, y también dio voz al personaje de Lilo en la franquicia animada Lilo & Stitch, una de las producciones más queridas de Disney.

Daveigh Chase, interpretó a Samara Morgan en la película El Aro (The Ring). FOTO: Getty./Universal.
Daveigh Chase, interpretó a Samara Morgan en la película El Aro (The Ring). FOTO: Getty./Universal.

Sin embargo, fue su papel como la enigmática y aterradora Samara Morgan en The Ring el que la convirtió en un rostro inolvidable del cine de terror, especialmente por la icónica escena del pozo y su aparición en la televisión.

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