x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El público será jurado en la nueva versión de reality de Miss Universe Colombia

El programa se estrenará este sábado 30 de agosto por el Canal RCN.

  • El programa se transmitirá sábados y domingos a partir del 30 de agosto. FOTO: Colprensa
    El programa se transmitirá sábados y domingos a partir del 30 de agosto. FOTO: Colprensa
Colprensa
hace 10 horas
bookmark

El Canal RCN adquirió los derechos de Miss Universe Colombia y decidió convertirlo en un reality show que estrenará el próximo 30 de agosto a las ocho de la noche y se emitirá durante cinco fines de semana hasta elegir a la candidata que representará el país en Miss Universe, que este año se realizará en el mes de noviembre en la lejana Tailandia.

Le puede interesar: Un poeta sumó otro galardón antes de estrenarse en las salas de cine en Colombia este 28 de agosto

Las dificultades han estado a la orden del día. El pasado mes de junio abrió la convocatoria para que las colombianas se postularan para representar a su departamento. Sin dar detalles, en dos oportunidades se extendió el tiempo de convocatoria, no se sabe si por falta de inscritas o porque no encontraban los perfiles indicados para un certamen de este nivel.

Finalmente seleccionaron 55 de las inscritas en dicha convocatoria, para ahora, arrancar el reality que es producido y conducido por Claudia Bahamón, contando con un jurado conformado por dos exseñoritas Colombia, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, junto al diseñador Hernán Zajar, quien sabe bien del detrás de cámaras de un evento de belleza como este.

“En un concurso de belleza tradicional, el jurado llega en los últimos días, apenas te pueden conocer y deben tomar decisiones. En este caso, tendremos tiempo para conocer a las candidatas, ayudarlas y así poder tomar la mejor decisión”, comentó Andrea Tovar.

Además, aseguraron que los televidentes se convertirán en una especie de cuarto jurado en la recta final de este reality.

Según miembros del canal, las 55 participantes escogidas son mujeres reales, con historias de vida que llegarán al corazón de los televidentes, mujeres que convirtieron sus inseguridades en poder y que se sienten orgullosas de sus raíces, demostrando que la belleza de la mujer colombiana va más allá de lo físico.

Para saber más: Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por parte de expareja Camila Rodríguez

En los primeros capítulos del reality, que se emitirán sábados y domingos a las ochos de la noche, se hará una primera selección hasta llegar a las seis finalistas que tendrán que competirán por la corona en la gran final.

Pasar de un concurso tradicional de belleza a un reality puede tener grandes ventajas pero también desventajas. Si bien, es la mejor oportunidad de conocer más a las candidatas, puede generar un fenómeno al estilo de Protagonistas de Novela, que históricamente ha sido uno de los más exitosos del canal, donde la mayor parte de sus finalistas gozaron de alta popularidad dentro de los televidentes, pero fueron muy pocos los que trascendieron y tan solo algunos protagonizaron una telenovela.

Temas recomendados

Entretenimiento
Televisión
Reinados
Miss Universo
Reality
Colombia
Claudia Bahamón
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida