Video | Indignación en reality serbio: Hombre agredió a su compañera y seguridad tuvo que intervenir

Gran indignación ha generado un hecho violento ocurrido en un reality serbio, cuando un hombre agredió físicamente a su compañera en plena transmisión en vivo, obligando al personal de seguridad a ingresar al lugar para intervenir.

El caso ocurrió en el show “Elita 9”, emitido por el canal TV Pink, un programa de convivencia similar a La Casa de los Famosos Colombia, en el que un grupo de personas permanece encerrado durante un periodo de tiempo mientras es vigilado por cámaras las 24 horas del día.

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De acuerdo con medios internacionales, la agresión fue protagonizada por Asmin Durdžić y Maja Marinković tras una discusión dentro de la llamada “Casa Blanca” del programa, lo que desencadenó en maltratos y un intento de ahorcamiento.

Los videos que circulan en redes sociales muestran que Asmin se coloca encima de Maja, quien se encontraba en una cama, y comienza a agredirla tomándola del brazo y otras partes del cuerpo que no eran visibles debido a una cobija que los cubría.