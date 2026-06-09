Abogado del Polo Democrático amenaza a De la Espriella: “le vamos a dar muerte”

La campaña de Abelardo de la Espriella denunció que un vicepresidente distrital del Polo Democrático en Cartagena habría amenazado al candidato presidencial. Se trata del abogado Walter Márquez Ariza, quien apoya la campaña de Iván Cepeda.
Según la campaña de De la Espriella, la expresión fue: “le vamos a dar muerte a ese tirano”. Márquez Ariza respondió en sus redes sociales e hizo referencia a que, supuestamente, su llamado no fue literal y que no tenía que ver con la violencia.
“Aclaro a compañeros y contradictores: la expresión ‘muerte al tirano de Aguevardo’ se enmarca en la democracia, jamás en la violencia. Nuestra lucha es en las calles y de casa en casa. Hablo de una muerte política y una contundente derrota electoral”.
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