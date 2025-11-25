Video | La excusa del presidente de Miss Universo sobre la derrota de Miss Costa de Marfil: “Necesita visa para ingresar a 175 países”

No cesa la polémica por la coronación de la mexicana Fátima Bosch en la Organización Miss Universe. El triunfo de la mexicana ha sido catalogado como fraudulento y se afirma que la ganadora —entre otras— debió haber sido Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil (Côte d’Ivoire), quien precisamente renunció este lunes a su título de Miss Universo África & Oceanía, así como a cualquier otra afiliación con el certamen.
El protagonista de un nuevo escándalo es precisamente Raúl Rocha, presidente y copropietario de Miss Universo, luego de que explicara las razones por las que Yacé no fue la ganadora. El empresario declaró a la periodista Adela Micha, en su programa La Saga, que la marfileña no resultó victoriosa —entre otras razones— porque no contaba con la visa para ingresar a 175 países.
“(...) Costa de Marfil necesita (visa) —entren a Google, todos tienen ahí un celular— y busquen: ¿cuántos países necesita visa para poder entrar? 175 ... la chamba es por un año de Miss Universe”, indicó el empresario haciendo referencia a este permiso migratorio.