El caso Nicky Minaj: la caída de un ídolo

Por Frankie Taggart Nicky Minaj reinó durante mucho tiempo como la camaleónica más indómita del pop: una provocadora hipersexual, vestida de neón, cuya personalidad enfundada en látex, letras explícitas y afinidad con los outsiders la convirtieron en un icono global. Pero ahora, Minaj –nacida en la caribeña isla de Trinidad y Tobago– acapara un foco distinto: viste de manera conservadora, es recibida cálidamente por activistas republicanos y habla cada vez con más fluidez el lenguaje del movimiento Make America Great Again (Maga) del presidente Donald Trump. Le puede interesar: Stranger Things: ¿por qué el fenómeno de esta serie que convirtió el 31 de diciembre en una cita mundial? “Le tengo un gran respeto y la más grande admiración a nuestro presidente”, le dijo a Erika Kirk, la viuda del “influencer” ultraconservador asesinado Charlie Kirk, en un foro en Arizona el fin de semana. Minaj se ha burlado de funcionarios demócratas, ha hecho eco del mensaje republicano sobre jóvenes transgénero y, últimamente, ha emergido como una improbable favorita de la derecha, un giro que ha sacudido a sus fanáticos, particularmente de la comunidad LGBTIQA+.

“Nicki Minaj siempre ha sido relacionada con dominio, independencia y con no rendir cuentas a nadie”, le dijo a la AFP el experto en marcas de celebridades Jeetendr Sehdev. “Alinearse con la energía en torno a Donald Trump no tiene que ver con política; tiene que ver con libertad de expresión, resistir a la cancelación y afirmar su autonomía”. Puede leer: ¿Envejeció el reguetón? El trap es la música de los jóvenes de Medellín El contraste es chocante, no solo política, sino culturalmente. El hip-hop, aunque nunca monolítico, ha tendido mayoritariamente hacia lo progresista. Estrellas como Cardi B, Megan Thee Stallion y Lizzo han apoyado a candidatos demócratas, mientras que un grupo más pequeño —incluidos Lil Wayne y Kodak Black— destaca como excepciones afines a Trump.

¿Tocó fondo?

“Sabíamos que Nicki Minaj llevaba un tiempo cayendo, pero ahora sí que tocó fondo”, lamentó en la plataforma Reddit un miembro de un foro de discusión dedicado al programa de televisión RuPaul’s Drag Race. En otros comentarios se le reprocha traicionar a sus seguidores de la comunidad LGBTIQA+ para hacer publicidad o ganar favores políticos. La estrella fue jurado en 2020 del reconocido programa de competición de drag queens y se presentó al público así: “Soy Nicki Minaj y proclamo mi lealtad a la causa drag”. Pero ahora, la intérprete se suma al movimiento Maga (Make America Great Again), “Hagamos a Estados Unidos grande otra vez” que rechaza por completo la cultura drag y se niega a reconocer la existencia de personas transgénero. Su evolución no sucedió de la noche a la mañana. Durante el primer mandato de Trump, condenó las separaciones familiares en la frontera entre Estados Unidos y México y posteriormente celebró la victoria electoral de Joe Biden. Puede leer: “No supimos manejar el éxito”: Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un descanso temporal en su carrera “Llegué a este país como una inmigrante ilegal a los cinco años”, reveló la artista en un mensaje hoy inaccesible en redes sociales, pero ampliamente reproducido en su momento por la prensa. “Por favor, detengan esto”, pidió a propósito de las separaciones forzadas de familias. Su giro hacia MAGA cobró impulso durante la pandemia de covid-19, cuando puso en duda la seguridad de las vacunas, que se negaba a recibir.