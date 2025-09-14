Severance, El Pingüino y The Studio, las series que se perfilan para “romperla” esta noche en los premios Emmy

La exitosa miniserie Adolescencia sobre un joven homicida y la sátira del mundo de Hollywood The Studio, y El Pingüino se proyectan entre las grandes ganadoras de los premios Emmy este domingo en Los Ángeles, un galardón para televisión equivalente a los Óscar del cine. La competencia por el codiciado premio a la mejor serie dramática se prevé entre el thriller de ciencia ficción de Apple TV+ Severance y la serie médica de HBO The Pitt. Pero, según expertos, este año está demasiado reñido como para dar pronósticos. La ceremonia de premiación comienza a las 17H00 locales. Lea aquí: Estas son las series, según los premios Emmy, que no se puede perder El éxito de televisión más comentado del año Adolescencia es un claro favorito para llevarse el galardón a mejor miniserie. Con 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses en Netflix, narra la historia de un joven de 13 años detenido como sospechoso del asesinato con un cuchillo de una compañera de clases. Es “inconcebible ver algún modo en el que Adolescencia pierda en la noche de los Emmy”, escribió John Ross de Vanity Fair.

“El espíritu cultural de la época domina sobre todo en los Emmy”, agregó. Cada uno de sus cuatro episodios se grabaron en una impresionante toma única, y en conjunto forman un examen oportuno y trágico del impacto de la masculinidad tóxica en los jóvenes. El programa recibió críticas elogiosas y fue el centro de innumerables debates de oficina. Una victoria en la categoría miniserie sería la segunda consecutiva para los oscuros audiovisuales británicos de Netflix, después de Bebé Reno el año pasado. En contexto: The Bear, Beef y Succession arrasan en la ceremonia de los Emmy y más ganadores de la gala En la categoría de mejor comedia, The Studio se perfila como un favorito indiscutible. Con uno de sus cocreadores Seth Rogen, que encarna a Matt Remick, un ejecutivo del cine en apuros, la saga The Studio es a la vez una carta de amor a Hollywood y una sátira ardiente de las muchas inseguridades, hipocresías y fallas morales de la industria. Con sus 23 nominaciones, logra el mayor número para una comedia en un solo año, y ya ganó nueve estatuillas el pasado fin de semana en la ceremonia de las categorías más técnicas de los Emmy.

Uno de sus episodios más seguidos, muestra una ceremonia de premios en Hollywood, en el que casi todos los ganadores agradecen al subordinado de Remick, Sal Saperstein (Ike Barinholtz), en lugar de al propio jefe. Y este domingo pueden surgir múltiples referencias a ese capítulo. El momento más intrigante de la ceremonia parece destinado al anuncio del premio a la mejor serie dramática, por lo general el último de la noche. Severance, un drama psicológico ambientado en las oficinas de una sombría corporación en un futuro cercano, tiene 27 nominaciones, más que ninguna otra este año. Siga leyendo: Premios Emmy 2025: Severance sorprende con 27 nominaciones La premisa de la producción es que los empleados de Lumon Industries literalmente dejan sus vidas personales, recuerdos y personalidades en la puerta del trabajo y activan su versión “innie” –su “yo” solo para trabajar– gracias a una nueva tecnología distópica que divide la mente. Protagonizada por Adam Scott, la aclamada primera temporada del programa perdió en 2022 frente a Succession en la noche de los Emmys, pero la segunda temporada de este año sería la favorita en la categoría. Luego vino The Pitt, un drama médico concebido originalmente como una secuela de la exitosa ER y que emula buena parte de la serie.