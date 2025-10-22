¿Por qué un Tribunal ordenó que Caracol TV indemnizara a exconcursante del Desafío 2006 con $40 millones y $15 para su hijo?

Después de un grave accidente ocurrido durante una prueba del programa Desafío 2006, el Tribunal Superior de Bogotá decidió condenar a Caracol Televisión S.A., haciéndolo responsable civilmente por los daños morales sufridos por Ángela Gisela Ordóñez Vinasco durante una prueba en bicicleta realizada en Santo Domingo, República Dominicana, país donde se llevaba a cabo el programa.
El magistrado Juan Carlos Cerón Díaz, de la Sala Sexta Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, revocó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado 45 Civil del Circuito. En su fallo, atribuyó a Caracol Televisión S.A. las costas del proceso, incluyendo los gastos judiciales y los honorarios de los abogados, considerando que el canal incumplió su deber de proteger la integridad física y moral de la exparticipante.
