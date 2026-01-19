Peso Pluma canceló su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026 y esta fue su criticada justificación

El cartel del Festival Estéreo Picnic 2026 ha sufrido una modificación sustancial en su programación, que afectará principalmente a los seguidores de los corridos tumbados, reguetón y el trap latino. Le puede interesar: Murió Roger Allers, codirector de El Rey León y referente de la animación de Disney, a los 76 años Este lunes 19 de enero, la empresa organizadora Páramo Presenta y el FEP confirmaron que el artista mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, conocido internacionalmente como Peso Pluma, ya no formará parte de la edición que se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar entre el 20 y el 22 de marzo.

Por medio de un comunicado, la organización informó que este cantante, uno de los talentos jóvenes más relevantes de la música mexicana que ha alcanzado gran popularidad en todo el continente, no estará en el festival tras ya haber sido anunciado.

Los motivos de la cancelación

La ausencia del exponente de corridos, quien estaba programado para actuar el sábado 21 de marzo, responde a unos ajustes en su agenda internacional. En el comunicado difundido en redes sociales, los responsables del evento explicaron la situación técnica y logística que impide la llegada del cantante de 26 años a la capital colombiana.

“El artista mexicano Peso Pluma no podrá presentarse el sábado 21 de marzo en el Festival Estéreo Picnic 2026”, comenzó diciendo el documento emitido por la organización. En el mismo texto, detallaron puntualmente las razones detrás de esta decisión. “Infortunadamente, el artista adquirió nuevos compromisos y hará una gira en Estados Unidos alrededor de las fechas del Festival y así no podrá cumplir con su show en Bogotá. Sabemos que esta noticia puede ser decepcionante y lo lamentamos sinceramente. Nuestro equipo ya está trabajando para ofrecer una alternativa que será comunicada prontamente”, concluyeron.

Situación del artista y antecedentes en el país

Hasta el momento, el intérprete de éxitos como ‘Ella baila sola’, ‘Por si las noches’ y ‘La bebé’ no ha emitido declaraciones directas en sus canales oficiales ni ha publicado boletines de prensa complementarios sobre la cancelación de su compromiso en Colombia. El cantante, nacido el 15 de junio de 1999, se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más relevantes de la música mexicana actual, pese a las controversias que suelen rodear sus letras.

Peso Pluma tendrá una gira por Estados Unidos. FOTO: Tomada de redes sociales @pesopluma