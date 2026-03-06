“Los colombianos no quieren escuchar que el pasado era mejor, quieren saber cómo lo hacemos mejor ahora”: Andrés Gaviria

Andrés Gaviria es uno de los candidatos que debutan en la arena política buscando una curul en la Cámara de Representantes este domingo. Bajo la sombrilla del Centro Democrátivo, el aspirante sostiene que no cuenta con padrinazgos ni lazos familiares con figuras políticas tradicionales, y asegura que la necesidad de participar en la contienda estuvo motivada al ver el letargo en la infraestructura y el desarrollo de Antioquia.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el aspirante lanzó fuertes cuestionamientos tanto al actual gobierno como a los de sus predecesores. En materia económica, cuestionó el bajo crecimiento y la falta de estabilidad jurídica, y prometió ser un férreo defensor del sector minero-energético, proponiendo incluso la demanda del Acuerdo de Escazú para impulsar la titulación formal frente al desborde de la minería ilegal.