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¿De la Casa de Papel al Museo de Louvre?: anuncian película sobre robo de arte en París

Una productora francesa anunció el inicio del rodaje de una película sobre el hecho que conmocionó al circuito de los museos de Europa.

  • El robo del Museo Louvre fue uno de los escándalos policiales más comentados en 2025. Foto: Getty.
    El robo del Museo Louvre fue uno de los escándalos policiales más comentados en 2025. Foto: Getty.
Agencia AFP
hace 2 horas
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El robo en el museo del Louvre en París, en octubre de 2025, será objeto de una película y de una serie documental basada en un libro escrito por tres periodistas, informó el martes la editorial Flammarion.

Los derechos de adaptación de Main basse sur le Louvre fueron cedidos por Flammarion a la productora Iconoclast para el largometraje, que estará dirigido por Romain Gavras, ya un productor británico para la serie documental.

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De momento, no se comunicó ni el título ni la fecha del estreno ni qué reparto tendrá la película de Gavras, director de Notre jour viendra (”Nuestro día llegará”, 2010) y Athena (2022), entre otras películas.

En su libro, los periodistas Jean Michel Décugis (diario Le Parisien), Jérémie Pham Lê (Le Monde) y Nicolas Torrent (revista Paris Match) relatan cómo unos “ladrones de domingo” lograron entrar el 19 de octubre en la galería de Apolo para robar joyas de la Corona por un botón estimado en 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares).

El robo provocó una gran sorpresa y desencadenó una crisis dentro del museo del Louvre, que llevó al reemplazo de su presidenta, Laurence des Cars.

Lea aquí: Este es el cortometraje paisa que triunfó en Cannes con una historia grabada en Portugal

Tras siete meses de investigación y la detención de los principales sospechosos, la búsqueda de las joyas se convirtió en un enigma complejo que desconcierta a los investigadores.

Según los autores, este caso demuestra que el robo de obras de arte se convirtió en un negocio más dentro del crimen organizado y que fue “desacralizado”.

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