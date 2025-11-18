Paris Hilton respondió a los rumores de que Ghislaine Maxwell quiso involucrarla con Jeffrey Epstein

Paris Hilton vuelve a estar en el centro de atención tras pronunciarse sobre la serie Surviving Jeffrey Epstein (2020). En la serie, el testigo Christopher Mason afirmó que alguien cercano a Ghislaine Maxwell —quien luego sería condenada por “reclutar, preparar y facilitar” a menores para Epstein— se habría interesado en la socialité para presentarla al empresario cuando ella tenía 19 años.

Esto ocurrió en septiembre de 2000, cuando Hilton habría asistido al desfile de moda de Anand Jon en Nueva York, Estados Unidos, y posteriormente coincidió en un evento social con figuras como Maxwell e incluso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se dice que en ese lugar Maxwell habría dicho: “¡Dios mío, ¿quién es esa?”, haciendo referencia a Hilton, y pidió que se la presentaran, pues “sería perfecta para Jeffrey”.

La famosa, quien ahora tiene 44 años, declaró en una entrevista con The Sunday Times Magazine el 15 de noviembre de este año que no recuerda haber conocido a Maxwell y que su nombre suele usarse para generar clics: “I don’t even remember ever meeting her. I’m such a good clickbait name.”