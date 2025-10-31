Murió reconocido actor de El Príncipe de Bel-Air, a los 42 años: esto se sabe

El mundo del entretenimiento lamenta el fallecimiento de Floyd Roger Myers Jr., quien interpretó al icónico personaje de Will en su versión más pequeña en el recordado programa El Príncipe de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air).

Según medios estadounidenses, el deceso se produjo este miércoles, a los 42 años, tras sufrir un infarto de miocardio, mientras se encontraba en su casa, en el estado de Maryland, Estados Unidos. Su madre, Renee Trice, comentó al medio TMZ que Myers Jr. ya había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años, además de haber hablado con él la noche previa a su fallecimiento.

Tras su participación en la serie de Will Smith, Floyd también interpretó el papel del joven Marlon Jackson en The Jacksons, además de haber participado en Young Americans en el año 2000.

Hasta el momento, Will Smith no se ha pronunciado sobre la muerte de Floyd Roger Myers Jr., una noticia que ha sorprendido al mundo de la actuación, sobre todo por la influencia que El Príncipe de Bel-Air tuvo en la televisión al reflejar las diferencias sociales de los años noventa. La serie mostraba el contraste entre la vida en Filadelfia y la exclusiva comunidad de Bel-Air, en Los Ángeles.