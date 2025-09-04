La “Reina de la Ketamina” se declaró culpable de la muerte del actor de Friends, Matthew Perry

Una mujer conocida en Hollywood como la “Reina de la Ketamina” se declaró culpable de suministrar las drogas que causaron la muerte del actor de Friends, Matthew Perry, al comparecer ante un tribunal de California el miércoles.
Jasveen Sangha podría enfrentar más de seis décadas de prisión tras admitir una serie de cargos, incluyendo el de distribución de ketamina que resultó en muerte o lesiones corporales graves.
Sangha, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y británica, se encuentra bajo custodia federal desde agosto de 2024 y se prevé que sea sentenciada el 10 de diciembre.