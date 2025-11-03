La moda por suscripción: de tenis reciclables de On al bolso de Prada por un mes

El modelo de “usar sin poseer” ya no es una utopía de la economía circular, sino una tendencia que gana adeptos en el mundo de la moda. Desde los tenis para running hechos con semillas de ricino hasta los bolsos de lujo que se devuelven tras una cena especial, el consumo por suscripción está transformando la forma en que vestimos.
La marca suiza On, una de las firmas de deporte más reconocidas del momento, fue pionera con su programa Cyclon, un sistema que invita a correr —literalmente— dentro de un ciclo sostenible.