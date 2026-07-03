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J Balvin y Vélez presentarán colección inspirada en el arriero antioqueño en Colombiamoda 2026

Esta no es la primera vez que el artista paisa colabora con la marca de marroquinería colombiana. Ponchos, botas y carrieles serán algunas de las prendas que se reinterpretarán para este desfile.

  • J Balvin ha realizado cuatro colaboraciones con Vélez. FOTO: Cortesía
    J Balvin ha realizado cuatro colaboraciones con Vélez. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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En menos de un mes será Colombiamoda y ya se han revelado los nombres de algunas de las pasarelas que se llevarán a cabo durante la semana de la moda colombiana. Una de ellas es la que marca el regreso de la alianza entre Vélez y J Balvin.

El próximo 25 de julio, la marca de marroquinería y el artista paisa presentarán Artisan Gang in The City, una propuesta que combinará moda, música y performance para reinterpretar la artesanía colombiana desde una mirada contemporánea.

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La colección está inspirada en el recorrido del arriero desde la montaña hasta la ciudad. A partir de esa narrativa, la propuesta transforma referentes tradicionales como el punto de cruz, los tejidos arhuacos, el carriel y otros oficios artesanales en prendas.

El desfile estará compuesto por 28 salidas divididas en cinco actos narrativos: Origen en Movimiento, Artesanía Reprogramada, Garniel: del Campo a la Ciudad, Futuro Nostálgico y Manifiesto: Artisan Gang in The City.

La propuesta incluye piezas donde el cuero se mezcla con textiles, bordados gráficos e intervenciones artesanales.

También reinterpreta símbolos de la identidad colombiana, entre ellos el poncho, las botas ecuestres, el Sagrado Corazón, las orquídeas, la mula como emblema de resiliencia, la madera recuperada del mar y una nueva versión del tradicional carriel adaptada a las nuevas generaciones.

Más que una pasarela, la presentación fue concebida como una experiencia inmersiva inspirada en el arriero y el camino. La escenografía recreará la geografía antioqueña con el fin de rendir homenaje a la tierra del cantante.

Esta será la cuarta colaboración entre Vélez y J Balvin. Según la marca, el artista ha participado activamente en el desarrollo conceptual y estético de cada una de las colecciones, aportando una visión que conecta el patrimonio artesanal con el lenguaje del diseño contemporáneo.

“Ir a nuestro pasado y viajar al futuro para encontrarnos en un presente seguro. Esta colección en especial tiene la esencia de dónde venimos y la visión de hacia dónde vamos como colombianos, como latinos. Somos Made in Colombia, Made in Medellín”, afirmó J Balvin.

El desfile también coincidirá con la celebración de los 40 años de Vélez, una fecha que la compañía aprovechará para reafirmar su apuesta por llevar la artesanía colombiana a escenarios internacionales.

“La historia de Vélez ha sido una historia de transformación permanente. Cumplir 40 años nos permite reconocer el valor de nuestro origen, pero también entender la responsabilidad de seguir evolucionando.

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Esta colección representa esa visión: una marca que honra la artesanía, protege el oficio y encuentra nuevas formas de conectar con las audiencias globales desde la cultura, la creatividad y la autenticidad”, señaló Juan Raúl Vélez, presidente de la empresa.

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