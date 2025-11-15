Duro golpe a Miss Universo Colombia: Tribunal confirma que Concurso Nacional de Belleza no pagará indemnización

La Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ratificó la decisión de primera instancia del Juzgado Tercero Civil del Circuito que favorece al Concurso Nacional de Belleza (CNB), presidido por Raimundo Angulo, en el litigio iniciado por Miss Universe Colombia S.A.S. y representada por Natalie Elvira Ackermann Montealegre, quien había apelado al fallo del 26 de junio de 2025.

Este pleito surge luego de que la franquicia Miss Universe presentara una demanda de responsabilidad civil extracontractual, a través del abogado Abelardo de la Espriella, alegando que el CNB actuó de mala fe, de manera temeraria o con dolo, lo que le generó importantes perjuicios económicos y morales.

En el recurso se solicitó una indemnización de $618 millones, que incluía las costas del proceso y el lucro cesante por la disminución de patrocinios.

Lea también: El contundente pronunciamiento de Gabriela Tafur tras comentarios de exseñorita Antioquia: “excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia”

El Tribunal revisó las pruebas presentadas por Miss Universe para evaluar la veracidad de sus argumentos, pero concluyó que no se encontró evidencia que demostrara “el actuar desviado que se pregona” y que los elementos presentados “no pueden ser resultado de una simple inferencia”.

Por lo tanto, el CNB quedó absuelto al no encontrarse responsable de los daños reclamados, evitando así el pago de los $618 millones. La absolución se basó en la falta de pruebas suficientes, a pesar de que la demanda alegaba mala fe, temeridad o dolo por parte del CNB.