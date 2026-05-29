Maluma habló de las elecciones en Colombia y lanzó inesperada propuesta para llevar votantes

El cantante colombiano Maluma se pronunció sobre las elecciones presidenciales en Colombia y envió un contundente mensaje a sus seguidores para que participen en la jornada democrática del próximo 31 de mayo.
En una entrevista con Billboard, el artista antioqueño habló sobre la situación del país y aseguró que, aunque normalmente evita involucrarse en temas políticos, siente preocupación por el futuro de Colombia y por el bienestar de su familia, que reside en Medellín.
“A mí me duele el país. A mí me duele también”, expresó el intérprete de música urbana, quien explicó que los problemas nacionales terminan afectando directamente a sus padres, su hermana y ahora también a sus hijos.