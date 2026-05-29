Maluma habló de las elecciones en Colombia y lanzó inesperada propuesta para llevar votantes

El cantante colombiano Maluma se pronunció sobre las elecciones presidenciales en Colombia y envió un contundente mensaje a sus seguidores para que participen en la jornada democrática del próximo 31 de mayo. En una entrevista con Billboard, el artista antioqueño habló sobre la situación del país y aseguró que, aunque normalmente evita involucrarse en temas políticos, siente preocupación por el futuro de Colombia y por el bienestar de su familia, que reside en Medellín. “A mí me duele el país. A mí me duele también”, expresó el intérprete de música urbana, quien explicó que los problemas nacionales terminan afectando directamente a sus padres, su hermana y ahora también a sus hijos.

Durante la conversación, el cantante reveló que incluso ha discutido sobre política con su padre, quien se mostró sorprendido por el interés que mantiene Maluma en la realidad del país pese a los años que lleva viajando y consolidando su carrera internacional. “Mi papá me decía: ‘No puedo creer que lleves tantos años viajando y vos quieras volver y hablar de política’, y yo le digo que a mí me duele esta tierra y quiero que la gente se ponga la mano en el corazón. ¡Hay que salir a votar!”, afirmó. Conozca: Puro sabor colombiano en los AMAs 2026: así fue la actuación de Maluma y el doble triunfo de Shakira y Karol G El artista fue enfático en señalar que su mensaje no busca apoyar a ningún candidato o partido político, sino incentivar la participación ciudadana y combatir el abstencionismo en las urnas. “No le estoy diciendo por quién. No le estoy diciendo nada”, aclaró el cantante, quien incluso hizo una inesperada propuesta para motivar a los votantes. “Yo estoy que alquilo camiones y empiezo a llevar gente el día de las votaciones”, comentó entre risas durante la entrevista.