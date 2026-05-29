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Maluma habló de las elecciones en Colombia y lanzó inesperada propuesta para llevar votantes

El cantante confesó su preocupación por el futuro de Colombia y hasta dijo que está dispuesto a “alquilar camiones” para movilizar votantes.

  • Maluma aseguró que su llamado a votar no busca apoyar a ningún candidato, sino incentivar la participación ciudadana en las elecciones presidenciales del 31 de mayo. FOTO: Redes sociales.
    Maluma aseguró que su llamado a votar no busca apoyar a ningún candidato, sino incentivar la participación ciudadana en las elecciones presidenciales del 31 de mayo. FOTO: Redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
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El cantante colombiano Maluma se pronunció sobre las elecciones presidenciales en Colombia y envió un contundente mensaje a sus seguidores para que participen en la jornada democrática del próximo 31 de mayo.

En una entrevista con Billboard, el artista antioqueño habló sobre la situación del país y aseguró que, aunque normalmente evita involucrarse en temas políticos, siente preocupación por el futuro de Colombia y por el bienestar de su familia, que reside en Medellín.

“A mí me duele el país. A mí me duele también”, expresó el intérprete de música urbana, quien explicó que los problemas nacionales terminan afectando directamente a sus padres, su hermana y ahora también a sus hijos.

@billboard “A mi me duele mi país” dice @Juan Luis y comparte su opinión sobre la política colombiana y la importancia de votar. 🇨🇴 #maluma #colombia ♬ original sound - billboard

Durante la conversación, el cantante reveló que incluso ha discutido sobre política con su padre, quien se mostró sorprendido por el interés que mantiene Maluma en la realidad del país pese a los años que lleva viajando y consolidando su carrera internacional.

“Mi papá me decía: ‘No puedo creer que lleves tantos años viajando y vos quieras volver y hablar de política’, y yo le digo que a mí me duele esta tierra y quiero que la gente se ponga la mano en el corazón. ¡Hay que salir a votar!”, afirmó.

Conozca: Puro sabor colombiano en los AMAs 2026: así fue la actuación de Maluma y el doble triunfo de Shakira y Karol G

El artista fue enfático en señalar que su mensaje no busca apoyar a ningún candidato o partido político, sino incentivar la participación ciudadana y combatir el abstencionismo en las urnas.

“No le estoy diciendo por quién. No le estoy diciendo nada”, aclaró el cantante, quien incluso hizo una inesperada propuesta para motivar a los votantes.

“Yo estoy que alquilo camiones y empiezo a llevar gente el día de las votaciones”, comentó entre risas durante la entrevista.

Las declaraciones del artista llegan en medio del ambiente electoral que vive el país y se suman a los llamados de diferentes figuras públicas que han usado sus plataformas para promover la participación en las elecciones presidenciales.

Maluma también aseguró que su preocupación por el futuro de Colombia aumentó tras convertirse en padre. El cantante confesó que desea que su hija París pueda crecer y disfrutar del país donde nació.

“Yo quiero que mi hija se disfrute su país, porque ella es de acá. París nació en Medellín y el bebé va a nacer en Medellín”, expresó el artista paisa.

Además de hablar sobre la coyuntura política, el cantante atraviesa una etapa de alta exposición internacional tras el lanzamiento de su álbum Loco X Volver y su reciente aparición en el programa de televisión de Jimmy Fallon, donde sorprendió al presentador con un tradicional carriel paisa y una carta escrita por su hija.

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