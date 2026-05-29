Néstor Lorenzo reveló detalles sobre el estado físico y mental actual de James Rodríguez; esto dijo

Néstor Lorenzo dio su primera entrevista después de la rueda de prensa donde hizo públicos los nombres de los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial de Norteamérica 2026. Uno de los convocados más cuestionados fue James Rodríguez, principalmente por su falta de ritmo y escasos minutos sumados en la temporada con el Minnesota United de la MLS.

El cucuteño es pieza fundamental en el esquema del técnico argentino. El jugador siempre fue tomado en cuenta en torneos oficiales bajo el mando de Lorenzo, por lo que su argumentación sobre la actualidad del “10” disipa las dudas del porqué de su convocatoria.

“James está muy bien, muy motivado. Ha jugado muy poco, vamos a llevarlo de a poco. Lo estamos trabajando en la parte física y en contacto con el balón. Está bien de acá (mente) y eso es importante. Tanto en Minnesota cuando no jugaba como en Medellín, hizo un trabajo complementario”, comentó el estratega al mando del seleccionado cafetero.