“Mijita, ¿con ese cuerpo?”: el consejo de Sofía Vergara que llevó a Karol G a posar en Playboy

Tras Griselda, siguieron viéndose en eventos sociales y celebraciones importantes. Con los años, esa relación se ha vuelto más cercana. Por ejemplo, en febrero de este año, durante el cumpleaños número 35 de Karol G, Sofía Vergara estuvo presente, y celebró con ella en un exclusivo club, compartiendo fotos en redes sociales donde ambas lucieron tops de encaje negro. La publicación superó los 600.000 likes en pocas horas. Le puede interesar: Sofía Vergara, nominada a los premios Emmy por Griselda

También, la dupla volvió a acaparar miradas en el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, disfrutando del espectáculo junto a Bad Bunny y otras celebridades. Además, recientemente, deslumbraron juntas en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair tras los Premios Óscar. Lea también: Un juego de estrellas: De Karol G a Pedro Pascal, los famosos que estuvieron en el Super Bowl 2026

Esta constante presencia de la “Toti” en la vida de Carolina Giraldo quedó demostrada cuando Karol G recibió la propuesta de ser la portada de primavera de la revista Playboy. Ante la duda de dar este paso justo antes de su presentación en Coachella, la cantante solo buscó una opinión. “La única persona a la que le pregunté si debía hacerlo fue a Sofía Vergara”, confesó la ‘Bichota’, revelando el peso que tiene la actriz en su vida: “La llamé y le dije: ‘Si tú me dices que no lo haga, no lo hago’”. Conozca: ¿Es correspondida? Ryan Castro reaccionó al coqueteo de Lina Tejeiro La respuesta de la estrella de Modern Family fue con un poco de humor costeño. Lejos de cualquier juicio, Sofía Vergara la instó a celebrar su juventud y su físico con una frase que ya se ha vuelto viral: “Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegas a mi edad te dices: ‘¡Uy, por qué no posé esa vez! ¡Debí haber posado más en tanga!’”

La portada de la revista Playboy con Karol G. FOTO: Cortesía Playboy

Sin embargo, la actriz también aportó a su recomendación la sensatez de quien conoce los límites de la industria, dándole una advertencia directa y muy a su estilo: “Solo una cosa, ¡no muestres la cuca!”. Además, le pidió que encontrara un propósito detrás de las imágenes. “Este momento va a tener una razón. ¿Cuál va a ser tu razón?”. Con esas palabras convenció a la artista de realizar la sesión fotográfica. Entérese: Anna Wintour, Meryl Streep y la portada de Vogue que reabre viejos fantasmas La producción de la portada de Playboy, fue realizada en Los Ángeles por el fotógrafo Gray Sorrenti. Para Karol G, la sesión celebra la belleza femenina sin etiquetas.