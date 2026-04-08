“Mijita, ¿con ese cuerpo?”: el consejo de Sofía Vergara que llevó a Karol G a posar en Playboy

La historia de Karol G y Sofía Vergara comenzó detrás de cámaras, en el set de Griselda, la serie de Netflix. La cantante, acostumbrada a los escenarios, se enfrentó por primera vez a la actuación profesional, mientras Sofía, ya consolidada como actriz y productora, le compartía pantalla y consejos.
Cuando se encontraron por primera vez en el set de Griselda, Sofía admitió que le daba un poco de miedo trabajar con Karol G porque ella no es actriz profesional. “Yo no la conocía, la conocí en el set, me dio un poquito de susto porque, bueno, Griselda era mi bebé”, contó en entrevistas anteriores, pero eso cambió a medida que avanzaban las grabaciones.
Karol G le demostró profesionalismo y dedicación, lo que hizo que Sofía Vergara ganara confianza en ella. Así, conectaron como colegas y compatriotas en un proyecto internacional.
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